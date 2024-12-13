Criador de Walkthrough da Empresa: Crie Guias Envolventes Facilmente

Produza um vídeo de 1 minuto direcionado a Gerentes de Produto e equipes de Onboarding, ilustrando como um criador de walkthrough interativo pode otimizar significativamente os fluxos de trabalho. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais recursos com uma geração de narração clara e envolvente, mostrando a simplicidade de criar guias de produtos detalhados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente de 90 segundos para equipes de Operações e Líderes de Projetos, focando na transformação de processos complexos em guias passo a passo facilmente digeríveis, transformando-os efetivamente em manuais. O vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e instrutivo, enriquecido com o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir que instruções precisas sejam acompanhadas de legendas de apoio para máxima clareza.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos destinado a oficiais de Compliance e departamentos de TI, destacando como um criador de walkthrough da empresa facilita a criação de SOPs robustos enquanto garante segurança em nível empresarial. A apresentação visual e de áudio deve ser autoritária e confiável, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para uma aparência consistente e incorporando suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para reforçar a confiabilidade e conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo conciso de 45 segundos voltado para agentes de Suporte ao Cliente e usuários finais, demonstrando a rápida criação e distribuição de 'guias de como fazer' para compartilhar eficientemente guias para dúvidas comuns. Apresente isso com um estilo visual amigável e acessível, utilizando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para adaptar o conteúdo para várias plataformas e empregando sua geração de narração para explicações fáceis de entender.
Como Funciona o Criador de Walkthrough da Empresa

Transforme sem esforço processos complexos em guias passo a passo claros, envolventes e interativos para integrar, treinar e apoiar sua equipe e clientes.

1
Step 1
Crie Seu Walkthrough
Comece capturando facilmente sua tela ou carregando mídia existente para construir as etapas fundamentais do seu walkthrough interativo.
2
Step 2
Adicione Etapas Detalhadas
Enriqueça cada segmento com descrições claras e anotações visuais, tornando seus guias intuitivos e fáceis de seguir para qualquer usuário.
3
Step 3
Otimize para Clareza
Aproveite as sugestões baseadas em IA para refinar o fluxo e o conteúdo do seu guia, garantindo que seus fluxos de trabalho sejam apresentados com máxima clareza e impacto.
4
Step 4
Compartilhe Seu Guia
Compartilhe facilmente guias via links públicos ou incorpore-os em suas plataformas existentes, proporcionando acesso instantâneo a informações vitais para seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Complexos

Simplifique procedimentos complexos da empresa e melhore a compreensão para todas as equipes com walkthroughs em vídeo claros e passo a passo.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de walkthroughs técnicos e SOPs?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar processos complexos em documentos de treinamento claros e concisos e walkthroughs na tela. Os usuários podem gerar narrações profissionais de IA e integrar guias passo a passo para otimizar fluxos de trabalho sem esforço.

A HeyGen pode ajudar a criar walkthroughs interativos com marca para várias plataformas?

Sim, a HeyGen permite a criação de vídeos de walkthrough de alta qualidade com controles de personalização de marca, incluindo logotipos e cores. Esses walkthroughs interativos podem ser facilmente compartilhados via links públicos para educar e envolver seu público de forma eficaz.

Quais recursos de segurança a HeyGen oferece para dados sensíveis em vídeos de walkthrough?

A HeyGen prioriza a segurança em nível empresarial para seus dados, oferecendo capacidades para redigir informações sensíveis dentro de seus vídeos de walkthrough. Isso garante que seus valiosos documentos de treinamento e guias permaneçam seguros enquanto são compartilhados na plataforma de IA de fluxo de trabalho.

A HeyGen fornece sugestões baseadas em IA para melhorar o conteúdo do walkthrough?

Absolutamente, a HeyGen, como uma empresa líder em criação de walkthroughs, integra sugestões baseadas em IA para ajudá-lo a criar conteúdo mais eficaz e envolvente. Isso inclui o uso de avatares de IA e outros recursos para otimizar fluxos de trabalho e transformar processos em manuais atraentes.

