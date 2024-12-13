Criador de Vídeos de Valores da Empresa: Mostre Sua Cultura

Crie vídeos de cultura da empresa envolventes sem esforço usando nossos modelos personalizáveis.

Crie um 'vídeo de cultura da empresa' vibrante de 45 segundos direcionado a potenciais novos contratados e funcionários atuais, mostrando o espírito autêntico da equipe. Visualmente, imagine cortes rápidos de interações genuínas, uma estética moderna e uma trilha sonora animada e energética. Utilize os poderosos 'avatares de IA' da HeyGen para apresentar membros-chave da equipe, complementados por uma 'geração de narração' calorosa que narra nossos valores únicos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um 'vídeo de marketing' elegante de 30 segundos para clientes B2B e parceiros do setor, destacando nossos 'valores da empresa' com um estilo visual profissional e limpo, sublinhado por música de fundo corporativa sofisticada. Aproveitando os 'Modelos e cenas' da HeyGen, monte facilmente visuais atraentes a partir de um roteiro convertido via funcionalidade 'Texto para vídeo a partir de roteiro', garantindo uma mensagem polida e impactante sobre nosso compromisso e ethos.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça de 'comunicações internas' de 60 segundos para funcionários remotos, enfatizando um marco importante da empresa com um estilo visual envolvente, amigável e informativo, apresentando narração clara e concisa. Incorpore visuais relevantes da 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' para melhorar a narrativa e garanta acessibilidade para todos os espectadores ativando 'Legendas automáticas' dentro da HeyGen, tornando-a uma solução abrangente de 'plataforma de criação de vídeo'.
Prompt de Exemplo 3
Crie um 'vídeo para redes sociais' dinâmico de 15 segundos destinado a engajar seguidores do público em geral, anunciando uma atualização rápida ou dica com um estilo visual vibrante e chamativo, acompanhado por música animada e em alta. Adapte facilmente o vídeo para várias plataformas usando o recurso de 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' da HeyGen, gerando rapidamente este curto impactante através de suas eficientes capacidades de 'gerador de vídeo de IA'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Valores da Empresa

Crie vídeos envolventes que articulam os valores centrais da sua empresa, promovendo uma cultura forte e atraindo talentos de ponta com nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de Modelos de Vídeo profissionais projetados para cultura da empresa, ou insira seu roteiro para gerar instantaneamente um vídeo. Isso estabelece a base para sua narrativa.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais com IA
Dê vida aos seus valores personalizando cenas com imagens relevantes, música e os diversos avatares de IA da HeyGen. Personalize seu vídeo para representar autenticamente a identidade da sua marca.
3
Step 3
Adicione Sua Narrativa com Texto para Vídeo
Transforme seu conteúdo escrito em fala natural usando nosso recurso avançado de texto para vídeo. Refine facilmente sua mensagem para garantir clareza e impacto ao comunicar os valores da sua empresa.
4
Step 4
Exporte com Controles de Marca
Finalize seu vídeo de valores da empresa aplicando seus controles de marca, incluindo logotipos e cores, garantindo uma aparência consistente e profissional. Exporte seu vídeo polido para compartilhar em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Valores para Branding de Empregador

.

Gere rapidamente conteúdo de vídeo profissional mostrando os valores da empresa para atrair talentos de ponta, melhorar o branding de empregador e conectar-se com um público mais amplo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar as empresas a criar vídeos de marketing atraentes?

A HeyGen capacita as empresas a produzir vídeos de marketing atraentes de forma rápida e eficiente usando modelos personalizáveis e avatares de IA realistas. Transforme seus roteiros em histórias visuais dinâmicas que capturam a atenção do público e transmitem sua mensagem de marca de forma eficaz.

A HeyGen oferece ferramentas para desenvolver vídeos de cultura da empresa e recrutamento envolventes?

Sim, a HeyGen fornece controles de marca robustos, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em vídeos de cultura da empresa e recrutamento. Utilize nossos modelos personalizáveis para refletir sua identidade única, tornando sua narrativa autêntica e profissional.

Quão fácil é gerar diversos tipos de conteúdo de vídeo com a plataforma da HeyGen?

A plataforma intuitiva da HeyGen torna a criação de diversos conteúdos de vídeo incrivelmente fácil, desde vídeos de marketing até comunicações internas. Basta inserir seu texto para nossa funcionalidade de texto para vídeo, selecionar entre modelos personalizáveis e deixar o gerador de vídeo de IA dar vida à sua visão instantaneamente.

Quais recursos avançados a HeyGen utiliza para aprimorar a narrativa de vídeo para vários propósitos?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e poderosas capacidades de texto para vídeo para elevar sua narrativa em todos os tipos de vídeo. Com geração de narração profissional e legendas automáticas, você pode criar narrativas impactantes e vídeos para redes sociais de forma fácil e profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo