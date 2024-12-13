Gerador de Vídeos de Valores da Empresa: Crie Vídeos Envolventes para a Equipe

Crie facilmente vídeos envolventes sobre a cultura da empresa com nosso gerador de vídeos em IA, aproveitando a poderosa narração em IA para uma mensagem autêntica.

Crie um vídeo envolvente de 45 segundos sobre os valores da empresa, direcionado a novos contratados, destacando os princípios fundamentais da organização com uma estética visual moderna e limpa e uma narração inspiradora em IA, facilmente produzido usando os Modelos e cenas do HeyGen para um visual profissional e branding personalizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo vibrante de 60 segundos sobre a cultura da empresa, projetado para funcionários atuais, apresentando diversos avatares de IA narrando sucessos da equipe em um estilo visual envolvente e amigável, com um roteiro facilmente transformado em vídeo usando o Texto-para-vídeo do HeyGen, destacando a essência de uma cultura empresarial moderna.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo impactante de 30 segundos de storytelling corporativo aguarda produção, perfeito para clientes e parceiros, onde um importante feito da empresa é destacado com visuais dinâmicos provenientes da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, apresentado de forma concisa e profissional e ainda aprimorado com legendas claras para ampla acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inovador de recrutamento de 50 segundos para graduados universitários, destacando a abordagem de ponta da empresa com um design visual elegante e visionário e geração de narração profissional, otimizado para várias plataformas através do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, aproveitando seu poder como um gerador de vídeo em IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Valores da Empresa

Crie vídeos envolventes sobre os valores da empresa com IA de forma fácil. Transforme seus princípios fundamentais em histórias visuais envolventes, promovendo conexão e clareza.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione entre modelos de vídeo profissionalmente projetados para definir o tom perfeito para a mensagem dos valores da sua empresa, fornecendo um poderoso motor criativo para seu storytelling corporativo.
2
Step 2
Selecione seu Avatar de IA
Escolha um avatar de IA envolvente e cole seu roteiro. Nosso avançado gerador de vídeos em IA trará automaticamente seu texto à vida com movimentos e expressões naturais.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Enriqueça seu vídeo com branding personalizado, adicionando facilmente seu logotipo e ajustando as cores para refletir autenticamente a identidade e os valores da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere automaticamente legendas para garantir que o vídeo dos valores da sua empresa seja acessível a todos. Exporte seu vídeo polido para compartilhar sua mensagem poderosa de forma fácil em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Valores em Várias Plataformas

.

Crie rapidamente conteúdo de vídeo envolvente que destaque os valores da empresa para compartilhamento consistente em todos os canais de comunicação internos e externos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita o storytelling corporativo envolvente através da geração de vídeos em IA?

O HeyGen serve como um poderoso motor criativo, permitindo que as empresas produzam vídeos de alta qualidade para storytelling corporativo. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de gerador de vídeos em IA para transformar roteiros em narrativas envolventes sem esforço.

Quais opções de branding personalizado estão disponíveis ao criar vídeos de valores da empresa com o HeyGen?

O HeyGen permite um extenso branding personalizado para seus projetos de vídeos de valores da empresa, garantindo consistência com a identidade da sua marca. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores da marca e fontes específicas, tornando o HeyGen um verdadeiro gerador de vídeos de valores da empresa.

O HeyGen pode ajudar na criação rápida de vídeos envolventes sobre a cultura da empresa usando modelos?

Absolutamente! O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para a produção de vídeos sobre a cultura da empresa. Esses modelos simplificam o processo criativo, permitindo a rápida geração de vídeos dinâmicos sobre a cultura da empresa.

Como as capacidades de avatares de IA e narração em IA do HeyGen aprimoram a produção criativa de vídeos?

Os inovadores avatares de IA e os recursos realistas de narração em IA do HeyGen capacitam os usuários a dar vida aos roteiros, tornando-o um poderoso motor criativo para a produção de vídeos. A funcionalidade de texto-para-vídeo garante um fluxo de trabalho contínuo e eficiente do conceito ao resultado final.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo