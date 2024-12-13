Criador de Vídeos de Atualização da Empresa: Crie Vídeos Profissionais Rápido

Gere atualizações de alta qualidade da empresa em minutos usando nossos avatares de IA para simplificar seu processo de criação de vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos voltado para potenciais clientes para anunciar um novo recurso do produto, utilizando um estilo visual moderno e animado com música de fundo empolgante. O objetivo é criar vídeos que chamem a atenção instantaneamente, então use os modelos e cenas profissionalmente projetados da HeyGen para agilizar a produção, garantindo um resultado final polido.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de treinamento claro e informativo de 60 segundos para novos funcionários, projetado para explicar um processo complexo da empresa passo a passo. Este projeto de criação de vídeo com IA requer um estilo visual amigável e fácil de seguir, com uma narração calma e instrutiva, e se beneficiará do recurso de geração de narração da HeyGen para garantir uma entrega de áudio consistente e de alta qualidade ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo rápido de 15 segundos para redes sociais para seus seguidores, compartilhando uma dica rápida relacionada aos seus serviços. Empregue um estilo visual acelerado e chamativo com música de fundo impactante, e garanta que a mensagem seja acessível incorporando o recurso de legendas da HeyGen. Este criador de vídeos rápidos para negócios permite que você se conecte instantaneamente com seu público.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização da Empresa

Crie facilmente vídeos envolventes de atualização da empresa com ferramentas alimentadas por IA, desde a seleção de modelos até a exportação final, garantindo uma comunicação clara com sua equipe.

Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie seu vídeo de atualização da empresa escolhendo entre modelos profissionalmente projetados ou comece com uma tela em branco para personalizar o conteúdo.
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Integre texto, mídia e aproveite a tecnologia de Avatar de IA para dar vida à sua mensagem dentro do criador de vídeos empresariais.
Step 3
Aplique Branding
Personalize seus vídeos profissionais com controles de branding como logotipos e cores específicas para manter uma identidade corporativa consistente.
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de atualização da empresa e exporte-o em formato MP4 de alta qualidade, pronto para distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Comunicação Interna

Desenvolva vídeos inspiradores e motivacionais para fomentar uma cultura empresarial positiva e comunicar efetivamente mensagens internas aos funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos profissionais para empresas?

HeyGen é uma plataforma avançada de criação de vídeos com IA que capacita empresas a gerar vídeos profissionais com facilidade. Utilizando Avatares de IA e capacidades de texto para vídeo, você pode produzir eficientemente conteúdo MP4 de alta qualidade para diversas necessidades empresariais em minutos.

Que tipos de vídeos posso criar usando as ferramentas com IA da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode criar uma ampla gama de conteúdos, incluindo vídeos de Marketing envolventes, vídeos de Treinamento informativos e vídeos dinâmicos para redes sociais. Nossos modelos profissionalmente projetados e editor de arrastar e soltar tornam a geração de conteúdo de vídeo diversificado simples e rápida.

A HeyGen oferece Avatares de IA personalizáveis para branding?

Sim, a HeyGen possui Avatares de IA altamente personalizáveis que podem ser ajustados para alinhar-se à identidade da sua marca. Você também pode aplicar controles de branding como logotipos e cores específicas para garantir que todos os seus vídeos profissionais reflitam a imagem da sua empresa.

Com que rapidez a HeyGen pode gerar vídeos a partir de um roteiro?

A HeyGen permite que você gere vídeos em minutos diretamente de um roteiro usando sua poderosa funcionalidade de texto para vídeo. Este rápido processo de criação de vídeos com IA, combinado com ferramentas robustas de edição de vídeo, possibilita a produção rápida de vídeos de atualização da empresa e outros conteúdos essenciais.

