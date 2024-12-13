Gerador de Vídeos de Atualização da Empresa: Crie Atualizações Envolventes Rápido

Imagine uma atualização crucial de 60 segundos da empresa entregue a todos os funcionários internos, focando em conquistas recentes e projeções futuras. O vídeo precisa de um estilo visual corporativo polido e um tom de áudio claro e confiante para fomentar a confiança. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar essas informações vitais de forma envolvente e eficiente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing de 30 segundos projetado para potenciais novos clientes, anunciando uma grande melhoria de produto. Deve apresentar uma estética visual vibrante e moderna e uma trilha sonora energética que cative os espectadores instantaneamente. Utilize os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para criar rapidamente este vídeo atraente e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Para um vídeo de comunicação interna de 45 segundos direcionado aos chefes de departamento, descreva o lançamento do novo software de gerenciamento de projetos. O estilo do vídeo deve ser nítido e explicativo, com uma narração autoritária que esclareça detalhes complexos. Garanta precisão e facilidade de produção empregando a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo de treinamento de 90 segundos para novos contratados, detalhando os benefícios da empresa e as políticas de RH. Sua apresentação visual deve ser acessível e profissional, complementada por um guia de áudio amigável e tranquilizador. Use o recurso de geração de narração da HeyGen para criar uma narração consistente e clara para este conteúdo essencial de integração.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização da Empresa

Crie facilmente vídeos profissionais de atualização da empresa com IA. Transforme seu roteiro em conteúdo de vídeo envolvente usando avatares de IA, modelos personalizáveis e ferramentas de edição poderosas.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando o roteiro de atualização da sua empresa. Nossa IA analisará seu texto para criar uma base para seu vídeo, aproveitando o poder do texto para vídeo a partir de um roteiro. Isso estabelece o cenário para uma narrativa visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem ou selecione um modelo pré-desenhado. Personalize cenas com ativos da marca e mídia de estoque da biblioteca de mídia integrada para alinhar com a identidade da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Narrações
Aprimore seu vídeo aproveitando nosso recurso de geração de narração, oferecendo vários idiomas e sotaques. Melhore a clareza e o engajamento, garantindo que a mensagem da sua empresa seja entregue de forma profissional e eficaz ao seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de atualização da empresa esteja perfeito, use nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção para otimizá-lo para qualquer plataforma. Baixe seu vídeo de alta qualidade em vários formatos, pronto para compartilhar com sua equipe ou partes interessadas, aprimorando suas comunicações internas.

Crie Vídeos Motivacionais e Culturais

Produza vídeos inspiradores e edificantes para motivação da equipe e atualizações culturais, promovendo um ambiente positivo e uma forte identidade corporativa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para conteúdo criativo de marketing e treinamento?

A HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade de forma eficiente para diversas necessidades criativas. Aproveite modelos personalizáveis, avatares de IA realistas e uma rica biblioteca de mídia para criar vídeos de marketing envolventes ou vídeos de treinamento impactantes, aprimorando sua produção criativa com facilidade.

A HeyGen pode gerar vídeos profissionais a partir de um simples roteiro usando IA?

Com certeza. O gerador de vídeos de IA da HeyGen transforma texto em vídeo a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas e geração avançada de narração. Essa capacidade simplifica o processo de criação de comunicações internas polidas e vídeos de atualização da empresa sem a necessidade de amplo conhecimento de produção.

Quais opções de personalização estão disponíveis para criar vídeos com a marca na HeyGen?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você incorpore perfeitamente seu logotipo e cores específicas da marca em seus vídeos. Você pode personalizar ainda mais seu conteúdo usando diversos modelos e uma biblioteca de mídia abrangente, garantindo consistência de marca em todas as suas produções de vídeo de alta qualidade.

Com que rapidez posso produzir um vídeo de atualização da empresa usando as ferramentas da HeyGen?

A HeyGen é projetada para criação rápida de vídeos, permitindo que você gere vídeos profissionais de atualização da empresa em minutos. Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar, capacidades eficientes de texto para vídeo e avatares de IA realistas, você pode reduzir significativamente o tempo de produção para comunicações internas críticas.

