Produza um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a empreendedores antenados em tecnologia que buscam aproveitar um Gerador de Vídeo com IA para criação de conteúdo eficiente. O estilo visual deve ser limpo e moderno, destacando elementos da interface do usuário, enquanto o áudio mantém um tom claro e autoritário. Demonstre como o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen, combinado com a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplifica o processo de criação de vídeos profissionais, destacando a aparência natural dos avatares de IA.

Gerar Vídeo