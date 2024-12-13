Impulsione a Estratégia da Sua Empresa com Nosso Gerador de Vídeo com IA

Crie vídeos de marketing atraentes para o seu negócio transformando texto em vídeo a partir de roteiro com facilidade.

Produza um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a empreendedores antenados em tecnologia que buscam aproveitar um Gerador de Vídeo com IA para criação de conteúdo eficiente. O estilo visual deve ser limpo e moderno, destacando elementos da interface do usuário, enquanto o áudio mantém um tom claro e autoritário. Demonstre como o editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen, combinado com a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplifica o processo de criação de vídeos profissionais, destacando a aparência natural dos avatares de IA.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente de 60 segundos para gerentes de marketing em empresas de médio porte que precisam escalar seus esforços de vídeo para o seu negócio. Utilize um estilo visual dinâmico e envolvente, acompanhado de música de fundo animada e uma narração amigável e profissional. Mostre como os extensos Modelos e cenas do HeyGen, juntamente com o suporte robusto de biblioteca de mídia/estoque, permitem personalização rápida e consistência de marca em várias campanhas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial de 2 minutos voltado para criadores de conteúdo e treinadores corporativos, enfatizando o poder das ferramentas de edição com IA para produção de vídeo refinada e branding. A apresentação visual deve ser polida e amigável ao ambiente corporativo, potencialmente incorporando elementos animados, complementados por uma narração suave e educativa. Ilustre como a geração avançada de Narração e as legendas automáticas do HeyGen garantem acessibilidade e acabamento profissional para todos os seus projetos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional conciso de 45 segundos direcionado a gerentes de produto e equipes de vendas que necessitam de vídeos explicativos eficazes e desempenho mensurável. A abordagem visual deve ser direta e objetiva, apresentando texto claro na tela e uma trilha sonora energética e persuasiva. Destaque o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen, permitindo que o conteúdo seja adaptado para várias plataformas, além de sugerir o potencial de integração de capacidades de análise futuras para decisões informadas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo de Estratégia Empresarial

Crie vídeos de estratégia empresarial atraentes com facilidade, transformando ideias complexas em narrativas visuais claras e envolventes que ressoam com seu público.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Aproveite nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter seu plano estratégico em uma narrativa de vídeo polida de forma eficiente.
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar visualmente a estratégia da sua empresa com uma presença profissional e envolvente.
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Utilize os controles abrangentes de branding para integrar perfeitamente os logotipos, cores e fontes da sua empresa ao longo do vídeo de estratégia.
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo de alta qualidade com geração de narração cristalina e exporte-o prontamente para distribuição em plataformas internas e externas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

Demonstre valor de forma eficaz transformando histórias de sucesso de clientes em vídeos envolventes com IA, fortalecendo a credibilidade e as vendas da sua empresa.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de geração de vídeo com IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Gerador de Vídeo com IA para agilizar a criação de vídeos. Os usuários podem facilmente transformar texto em vídeos envolventes com avatares de IA e um editor intuitivo de arrastar e soltar, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção. Nossas ferramentas de edição com IA capacitam você a criar conteúdo profissional sem esforço.

Posso personalizar os vídeos criados com o HeyGen para a minha marca?

Com certeza, o HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas. Isso garante que todo o conteúdo do seu criador de vídeos de marketing esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa.

Que tipos de conteúdo de vídeo o HeyGen pode me ajudar a criar para o meu negócio?

O HeyGen é um vídeo versátil para o seu negócio, permitindo a criação de diversos conteúdos como vídeos de marketing, vídeos explicativos, vídeos promocionais e vídeos de treinamento. Nossa plataforma oferece inúmeros modelos e capacidades de texto-para-vídeo com IA para atender a várias necessidades empresariais.

O HeyGen suporta a criação de vídeos otimizados para plataformas de mídia social?

Sim, o HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo especificamente adaptado para várias plataformas de mídia social sem esforço. Com opções de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, você pode garantir que seus vídeos animados fiquem perfeitos em qualquer lugar.

