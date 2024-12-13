Crie um vídeo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como construir facilmente um explicador de estratégia empresarial atraente usando o HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com animações nítidas de texto aparecendo na tela, acompanhadas por uma narração animada e encorajadora. Destaque o poder do recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para personalizar sua mensagem sem esforço.

Gerar Vídeo