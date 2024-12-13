Como um criador de vídeos em AI, o HeyGen simplifica a produção de vídeos profissionais através de suas capacidades intuitivas de texto para vídeo e editor de arrastar e soltar. Os usuários podem rapidamente gerar conteúdo envolvente com avatares em AI realistas, uma rica biblioteca de mídia e legendas automáticas, tornando o processo de criação de vídeos profissionais incrivelmente eficiente e amigável ao usuário.