Desenvolva uma produção de vídeo corporativo clara e concisa de 60 segundos explicando o novo organograma e os benefícios das mudanças recentes. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, tranquilizador e orientado por dados, usando infográficos limpos e uma narração confiante e articulada. Esta peça de editor de vídeo online é direcionada à liderança sênior e principais stakeholders, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen para clareza estrutural.
Desenhe um conteúdo de vídeo curto e envolvente de 30 segundos para mostrar experiências positivas dos funcionários após a reestruturação, incorporando a narrativa da marca. O estilo deve ser autêntico e energético, com cortes rápidos de membros diversos da equipe e música de fundo animada. Este vídeo é para potenciais recrutas e parceiros externos, e deve ser facilmente gerado usando a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Produza uma peça inspiradora de 50 segundos com o criador de vídeos de negócios que apresenta novos líderes de equipe e sua visão dentro da estrutura atualizada da empresa. O estilo visual precisa ser colaborativo e voltado para o futuro, com transições suaves e uma trilha sonora motivacional e aspiracional. Este conteúdo de criador de vídeos de reestruturação da empresa, adequado para campanhas de marketing internas, deve utilizar a geração de narração da HeyGen para garantir um tom consistente e profissional em todas as apresentações.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Reestruturação da Empresa

Crie atualizações de vídeo claras e profissionais para sua equipe durante a reestruturação da empresa usando nossa plataforma de IA intuitiva para garantir comunicações internas suaves.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Inicial
Comece gerando seu anúncio de reestruturação usando nossos diversos modelos e cenas para um visual profissional, garantindo uma mensagem clara e consistente para o seu negócio.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem, ou carregue suas próprias filmagens, aumentando a confiança e o engajamento nas suas comunicações internas.
3
Step 3
Adicione Detalhes Chave e Narração
Refine sua mensagem com geração precisa de narração e incorpore facilmente todas as informações necessárias, tornando mudanças complexas simples de entender para seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Finalize sua produção de vídeo corporativo e use redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas internas, garantindo que suas atualizações importantes alcancem efetivamente todos os membros da equipe.

Otimize o Compartilhamento de Informações Internas

Dissemine eficientemente informações vitais sobre a reestruturação da empresa e novas políticas para todos os funcionários, garantindo clareza e consistência.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode elevar minhas campanhas de marketing e a narrativa da marca?

A HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo curto e envolvente para suas campanhas de marketing e narrativa robusta da marca. Com uma ampla seleção de modelos personalizáveis, você pode rapidamente produzir vídeos empresariais atraentes que capturam a atenção do seu público, tudo dentro de um editor de vídeo online intuitivo.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para uma produção eficiente de vídeos corporativos?

A HeyGen utiliza recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e geração de narração perfeita, para otimizar sua produção de vídeos corporativos. Este gerador de vídeos de IA transforma roteiros em vídeos polidos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de criação.

A HeyGen simplifica o processo de criação de conteúdo de vídeo profissional?

Sim, a HeyGen é projetada para ser um editor de vídeo online acessível, tornando a criação de conteúdo de vídeo profissional simples para todos. Seu editor de arrastar e soltar fácil de usar e a extensa biblioteca de modelos permitem que os usuários produzam vídeos de alta qualidade sem experiência prévia em edição.

A HeyGen pode facilitar comunicações internas, como vídeos de reestruturação da empresa?

Com certeza. A HeyGen serve como um criador eficaz de vídeos de reestruturação da empresa, permitindo que você comunique informações vitais claramente através de conteúdo de vídeo profissional. Você pode facilmente gerar um roteiro de vídeo e depois trazê-lo à vida usando avatares de IA, garantindo uma mensagem consistente para comunicações internas.

