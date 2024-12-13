Simplifique a Mudança com Nosso Gerador de Vídeos de Reestruturação da Empresa

Transforme facilmente seus roteiros de reestruturação em comunicações internas claras usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo do nosso gerador de vídeos de IA, garantindo transições suaves.

Gere um vídeo de comunicação interna de 1 minuto explicando a reestruturação da empresa para todos os funcionários. O estilo visual deve ser profissional e tranquilizador, complementado por uma narração calma e autoritária. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para transmitir eficientemente as principais mudanças e incorpore avatares de IA para um toque personalizado, abordando o propósito central de um gerador de vídeos de reestruturação da empresa.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários que estão assumindo novos ou revisados papéis, crie um módulo de treinamento em vídeo de 2 minutos. Este conteúdo deve ser visualmente informativo e limpo, com uma narração amigável e instrutiva guiando-os através dos novos processos. Empregue os Modelos & cenas do HeyGen para construir uma experiência de aprendizado estruturada, demonstrando o poder de um gerador de vídeos de IA para criar vídeos de treinamento eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo explicativo de 90 segundos projetado para stakeholders externos e a equipe de liderança, detalhando os benefícios estratégicos e a direção futura após a reestruturação. A apresentação visual deve ser polida e corporativa, com elementos no estilo infográfico, apoiada por uma narração confiante e estratégica. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para melhorar a narrativa visual e inclua Legendas para acessibilidade, apoiando uma solução de geração de vídeo de ponta a ponta.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um anúncio conciso de 30 segundos para informar antecipadamente todos os funcionários sobre uma iniciativa de reestruturação iminente. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno, dinâmico e envolvente, combinado com uma narração de IA animada e concisa gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen. Maximize seu alcance e impacto utilizando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para várias plataformas, mostrando a criação de vídeo nativa de prompt.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Reestruturação da Empresa

Crie rapidamente comunicações internas profissionais e vídeos de treinamento sobre reestruturação da empresa com avatares de IA, narrações personalizadas e modelos de marca.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de anúncio de reestruturação. Aproveite nosso avançado recurso de Texto-para-vídeo para converter instantaneamente seu texto em uma linha do tempo de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas para ser o apresentador da sua mensagem. Esses avatares de IA entregarão seu conteúdo com um tom profissional e consistente.
3
Step 3
Adicione Seus Ativos de Marca
Integre o logotipo, cores e outros ativos de marca da sua empresa para garantir consistência. Nossos controles de Branding permitem que você mantenha sua identidade corporativa em todas as comunicações internas.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use nossa geração de vídeo de ponta a ponta para produzi-lo e exportá-lo em vários formatos. Compartilhe facilmente sua mensagem com os funcionários em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fortaleça a Moral e Visão Interna

.

Entregue comunicações internas inspiradoras e vídeos motivacionais para alinhar e tranquilizar os funcionários durante a mudança.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma seu texto em vídeo a partir de um roteiro em conteúdo envolvente. Ele utiliza IA Generativa para geração de vídeo de ponta a ponta, integrando narrações de IA realistas e visuais dinâmicos para simplificar seu fluxo de trabalho.

Posso personalizar avatares de IA no HeyGen para representar minha marca?

Com certeza. O HeyGen permite que você escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie seus próprios avatares personalizados. Isso garante que a criação de conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhada com os ativos e a mensagem da sua marca.

Que tipos de vídeos o HeyGen pode me ajudar a produzir?

O HeyGen é versátil, permitindo que você crie uma ampla gama de vídeos, incluindo comunicações internas, vídeos de marketing e projetos de criador de vídeos explicativos. Com extensos modelos & cenas, você pode rapidamente produzir conteúdo envolvente para qualquer finalidade.

É fácil começar a criar vídeos nativos de prompt no HeyGen?

Sim, o HeyGen torna a criação de vídeos nativos de prompt incrivelmente intuitiva. Basta inserir seu roteiro ou ideias, e a IA do HeyGen auxilia na geração do seu vídeo, perfeito para tudo, desde atualizações rápidas até vídeos de treinamento abrangentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo