Simplifique a Mudança com Nosso Gerador de Vídeos de Reestruturação da Empresa
Transforme facilmente seus roteiros de reestruturação em comunicações internas claras usando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo do nosso gerador de vídeos de IA, garantindo transições suaves.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para funcionários que estão assumindo novos ou revisados papéis, crie um módulo de treinamento em vídeo de 2 minutos. Este conteúdo deve ser visualmente informativo e limpo, com uma narração amigável e instrutiva guiando-os através dos novos processos. Empregue os Modelos & cenas do HeyGen para construir uma experiência de aprendizado estruturada, demonstrando o poder de um gerador de vídeos de IA para criar vídeos de treinamento eficazes.
Imagine um vídeo explicativo de 90 segundos projetado para stakeholders externos e a equipe de liderança, detalhando os benefícios estratégicos e a direção futura após a reestruturação. A apresentação visual deve ser polida e corporativa, com elementos no estilo infográfico, apoiada por uma narração confiante e estratégica. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para melhorar a narrativa visual e inclua Legendas para acessibilidade, apoiando uma solução de geração de vídeo de ponta a ponta.
É necessário um anúncio conciso de 30 segundos para informar antecipadamente todos os funcionários sobre uma iniciativa de reestruturação iminente. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno, dinâmico e envolvente, combinado com uma narração de IA animada e concisa gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen. Maximize seu alcance e impacto utilizando o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para várias plataformas, mostrando a criação de vídeo nativa de prompt.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento de Funcionários.
Melhore a compreensão e retenção de novos processos e papéis durante a reestruturação com vídeos de treinamento de IA envolventes.
Comunique Atualizações de Reestruturação Externamente.
Crie rapidamente vídeos impactantes para redes sociais para informar stakeholders externos sobre mudanças e visão da empresa.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?
O HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma seu texto em vídeo a partir de um roteiro em conteúdo envolvente. Ele utiliza IA Generativa para geração de vídeo de ponta a ponta, integrando narrações de IA realistas e visuais dinâmicos para simplificar seu fluxo de trabalho.
Posso personalizar avatares de IA no HeyGen para representar minha marca?
Com certeza. O HeyGen permite que você escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie seus próprios avatares personalizados. Isso garante que a criação de conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhada com os ativos e a mensagem da sua marca.
Que tipos de vídeos o HeyGen pode me ajudar a produzir?
O HeyGen é versátil, permitindo que você crie uma ampla gama de vídeos, incluindo comunicações internas, vídeos de marketing e projetos de criador de vídeos explicativos. Com extensos modelos & cenas, você pode rapidamente produzir conteúdo envolvente para qualquer finalidade.
É fácil começar a criar vídeos nativos de prompt no HeyGen?
Sim, o HeyGen torna a criação de vídeos nativos de prompt incrivelmente intuitiva. Basta inserir seu roteiro ou ideias, e a IA do HeyGen auxilia na geração do seu vídeo, perfeito para tudo, desde atualizações rápidas até vídeos de treinamento abrangentes.