Crie vídeos impressionantes com o nosso Criador de Vídeos de Perfil Empresarial

Valorize sua marca com avatares de IA e modelos de vídeo contínuos para apresentações profissionais de negócios.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Crie um vídeo empresarial envolvente de 45 segundos que destaque as conquistas e os objetivos futuros da sua empresa. Perfeito para executivos corporativos e partes interessadas, este vídeo utiliza os modelos e cenas da HeyGen para criar uma narrativa que ressoa. O estilo visual é sofisticado e elegante, com foco em linhas limpas e imagens profissionais. Incorpore filmagens de arquivo da biblioteca de mídia da HeyGen para adicionar profundidade e contexto à sua história, tornando-a informativa e inspiradora.
Prompt 2
Envolver sua equipe com um vídeo de comunicação interna de 30 segundos que enfatiza a colaboração e a inovação. Destinado aos membros da equipe e partes interessadas internas, este vídeo utiliza legendas da HeyGen para garantir clareza e acessibilidade. O estilo visual é energético e colaborativo, apresentando cortes rápidos e gráficos envolventes. Use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para adaptar o vídeo para diversas plataformas, garantindo que sua mensagem alcance todos de forma eficaz.
Prompt 3
Destaque a criatividade da sua marca com um vídeo promocional de 60 segundos projetado para profissionais de marketing e agências criativas. Este vídeo utiliza a biblioteca de mídia/suporte de stock da HeyGen para proporcionar uma experiência visual rica, complementada por uma trilha sonora vibrante e animada. O estilo visual é ousado e colorido, capturando a atenção do seu público com animações e transições que chamam a atenção. Use os modelos de roteiro da HeyGen para criar uma narrativa envolvente que destaque as ofertas únicas da sua marca e sua posição no mercado.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Como funciona um criador de vídeos de perfil empresarial

Crie vídeos de perfil empresarial envolventes sem esforço com nossas ferramentas e recursos intuitivos.

Step 1
Escolha um Modelo de Vídeo
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados que se adequam à marca e ao estilo da sua empresa. Esses modelos oferecem uma base sólida para o seu vídeo, garantindo uma aparência refinada e coesa.
Step 2
Adicione os Elementos da Sua Marca
Incorpore o logotipo, as cores e outros elementos de marca da sua empresa para personalizar o vídeo. Este passo garante que o seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca, tornando-o imediatamente reconhecível para o seu público.
Step 3
Aplique Ferramentas de IA para Melhoria
Utilize ferramentas de IA para aprimorar seu vídeo com recursos como geração de voz em off e legendas. Essas ferramentas ajudam a tornar seu vídeo mais acessível e atraente, proporcionando um toque profissional com esforço mínimo.
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Assim que seu vídeo estiver completo, exporte-o no formato desejado e compartilhe-o nas suas plataformas preferidas. Com o armazenamento em nuvem, você pode colaborar facilmente com sua equipe e fazer os ajustes necessários antes de finalizar.

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos de perfil empresarial ao aproveitar ferramentas de IA e modelos de vídeo, permitindo que as empresas criem narrativas envolventes com facilidade. Melhore seus esforços de marca com a plataforma intuitiva da HeyGen, projetada para colaboração de equipe contínua e produção de vídeo eficiente.

Apresente histórias de sucesso de clientes com vídeos de IA envolventes

Highlight your corporate achievements and client testimonials through compelling video storytelling.

Como o HeyGen pode melhorar o vídeo de perfil da minha empresa?

A HeyGen oferece um poderoso criador de vídeos de perfil empresarial que utiliza ferramentas de IA para criar vídeos envolventes e profissionais. Com recursos como avatares de IA, geração de voz e controles de marca personalizáveis, você pode apresentar eficazmente a identidade da sua empresa.

O que torna o criador de vídeos comerciais da HeyGen único?

O criador de vídeos empresariais da HeyGen se destaca por sua extensa biblioteca de modelos de vídeo e filmagens de arquivo, permitindo uma produção de vídeo rápida e criativa. A interface de arrastar e soltar e os modelos de roteiro facilitam a criação de narrativas empresariais envolventes.

O HeyGen pode ajudar com a marcação de vídeos corporativos?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de marca, incluindo personalização de logotipo e cores, para garantir que seus vídeos corporativos estejam alinhados com a identidade da sua marca. Essa funcionalidade, combinada com as capacidades de edição de vídeo com IA, garante um produto final refinado.

O HeyGen oferece suporte à colaboração de equipe em projetos de vídeo?

HeyGen facilita a colaboração em equipe oferecendo armazenamento na nuvem e opções fáceis de compartilhamento, permitindo que vários membros da equipe trabalhem em projetos de vídeo de forma integrada. Isso garante um fluxo de trabalho eficiente e uma qualidade de saída consistente.

