Crie um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para empreendedores antenados em tecnologia, demonstrando como a ferramenta com tecnologia AI da HeyGen simplifica a criação de um perfil profissional de empresa. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando um avatar AI guiando os espectadores pelo processo de utilização de `múltiplas opções de exportação` com uma narração clara e autoritária. Este vídeo destacará a integração perfeita do nosso `gerador de perfil de empresa` nos fluxos de trabalho modernos.

Gerar Vídeo