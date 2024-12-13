Criador de Vídeos de Procedimentos da Empresa: Simplifique o Treinamento

Simplifique a documentação em vídeo e os vídeos de treinamento sem esforço usando capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de integração envolvente de 90 segundos projetado para novos contratados, guiando-os pelos passos iniciais essenciais para ingressar na empresa, abordando perguntas comuns e apresentando o pessoal-chave. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, apresentando avatares de IA transmitindo as informações com uma narração amigável e informativa gerada pela capacidade de geração de narração do HeyGen, reforçada com legendas claras.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 1 minuto demonstrando um procedimento de software complexo para a equipe interna, focando em simplificar cada etapa com visuais claros na tela. Este vídeo, destinado a usuários que adotam novas ferramentas internas, deve empregar um estilo visual instrutivo e nítido com narração de texto para vídeo a partir do roteiro, garantindo que cada detalhe seja transmitido com precisão através do recurso de legendas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Todos os funcionários precisam entender nossa política de conformidade mais recente; produza um vídeo corporativo abrangente de 2 minutos para documentar essas atualizações cruciais de forma eficaz. Este vídeo essencial, direcionado a oficiais de conformidade e toda a força de trabalho, deve manter um estilo visual formal, mas envolvente, aproveitando os modelos e cenas profissionais do HeyGen e apresentando avatares de IA para transmitir as informações com seriedade.
Prompt de Exemplo 3
Como podemos otimizar as operações diárias da nossa equipe? Crie um vídeo conciso de 60 segundos de comunicação interna que destaque as melhores práticas para uma tarefa recorrente específica, tornando-o acessível aos membros da equipe que buscam eficiência. O vídeo deve adotar uma abordagem visual animada e ilustrativa, incorporando mídia relevante do suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, aprimorada por narrações claras de IA explicando cada etapa de maneira amigável.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Procedimentos da Empresa

Transforme sem esforço seus procedimentos da empresa em vídeos de treinamento claros e envolventes e documentação em vídeo para comunicações internas sem problemas.

1
Step 1
Crie Seu Procedimento
Comece colando o texto do seu procedimento da empresa diretamente na plataforma. Nossa poderosa função de criação de texto-para-vídeo gera instantaneamente um rascunho inicial do vídeo, estabelecendo a base para seu guia visual.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA profissionais para narrar seu procedimento da empresa. Aumente o engajamento visual e garanta que sua mensagem seja transmitida claramente.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Enriqueça seu vídeo de procedimento com narrações de IA de alta qualidade, garantindo uma narração clara e consistente. Isso torna seus vídeos de treinamento mais envolventes para os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o facilmente no formato e proporção desejados. Distribua a saída do seu novo criador de vídeos corporativos através dos seus canais de comunicação interna para informar e educar sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Complexos

.

Transforme procedimentos complexos da empresa e diretrizes de conformidade em vídeos explicativos animados fáceis de entender para um aprendizado aprimorado.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para procedimentos da empresa?

A interface amigável do HeyGen apresenta um editor de arrastar e soltar, facilitando a criação de vídeos envolventes de procedimentos da empresa. Você pode combinar facilmente a criação de texto-para-vídeo com avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.

O HeyGen pode adicionar automaticamente legendas e subtítulos aos meus vídeos corporativos?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos, aumentando a acessibilidade e compreensão de todos os seus vídeos corporativos. Essa capacidade técnica garante comunicações internas claras e documentação em vídeo eficaz.

Quais ferramentas técnicas o HeyGen oferece para branding e personalização?

O HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Utilize nossos diversos modelos de vídeo e biblioteca de mídia para criar criações de vídeo de IA visualmente consistentes e profissionais.

Como funciona a tecnologia de narração de IA do HeyGen para vídeos de treinamento?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de narração de IA para transformar seus roteiros em discursos com som natural para vídeos de treinamento. Essa capacidade de criação de texto-para-vídeo permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade, ideal para vídeos de integração e bibliotecas de vídeos tutoriais.

