Criador de Vídeos de Procedimentos da Empresa: Simplifique o Treinamento
Simplifique a documentação em vídeo e os vídeos de treinamento sem esforço usando capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 1 minuto demonstrando um procedimento de software complexo para a equipe interna, focando em simplificar cada etapa com visuais claros na tela. Este vídeo, destinado a usuários que adotam novas ferramentas internas, deve empregar um estilo visual instrutivo e nítido com narração de texto para vídeo a partir do roteiro, garantindo que cada detalhe seja transmitido com precisão através do recurso de legendas do HeyGen.
Todos os funcionários precisam entender nossa política de conformidade mais recente; produza um vídeo corporativo abrangente de 2 minutos para documentar essas atualizações cruciais de forma eficaz. Este vídeo essencial, direcionado a oficiais de conformidade e toda a força de trabalho, deve manter um estilo visual formal, mas envolvente, aproveitando os modelos e cenas profissionais do HeyGen e apresentando avatares de IA para transmitir as informações com seriedade.
Como podemos otimizar as operações diárias da nossa equipe? Crie um vídeo conciso de 60 segundos de comunicação interna que destaque as melhores práticas para uma tarefa recorrente específica, tornando-o acessível aos membros da equipe que buscam eficiência. O vídeo deve adotar uma abordagem visual animada e ilustrativa, incorporando mídia relevante do suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, aprimorada por narrações claras de IA explicando cada etapa de maneira amigável.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aumente a Eficácia do Treinamento.
Melhore o engajamento dos funcionários e a retenção de conhecimento para todos os vídeos de treinamento e integração corporativa usando IA.
Expanda o Aprendizado e Desenvolvimento.
Produza rapidamente novos cursos de treinamento e documentação em vídeo abrangente para educar uma força de trabalho global de forma eficiente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para procedimentos da empresa?
A interface amigável do HeyGen apresenta um editor de arrastar e soltar, facilitando a criação de vídeos envolventes de procedimentos da empresa. Você pode combinar facilmente a criação de texto-para-vídeo com avatares de IA para dar vida ao seu conteúdo.
O HeyGen pode adicionar automaticamente legendas e subtítulos aos meus vídeos corporativos?
Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas e subtítulos, aumentando a acessibilidade e compreensão de todos os seus vídeos corporativos. Essa capacidade técnica garante comunicações internas claras e documentação em vídeo eficaz.
Quais ferramentas técnicas o HeyGen oferece para branding e personalização?
O HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore facilmente seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Utilize nossos diversos modelos de vídeo e biblioteca de mídia para criar criações de vídeo de IA visualmente consistentes e profissionais.
Como funciona a tecnologia de narração de IA do HeyGen para vídeos de treinamento?
O HeyGen utiliza tecnologia avançada de narração de IA para transformar seus roteiros em discursos com som natural para vídeos de treinamento. Essa capacidade de criação de texto-para-vídeo permite a produção rápida de conteúdo de alta qualidade, ideal para vídeos de integração e bibliotecas de vídeos tutoriais.