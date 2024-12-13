Gerador de Explicação de Políticas da Empresa: Simplifique as Comunicações de RH

Otimize as comunicações internas para profissionais de RH. Transforme políticas complexas em conteúdo envolvente usando o Texto-para-vídeo do HeyGen.

Desenvolva um vídeo explicativo animado de 60 segundos direcionado a profissionais de RH e novos contratados, projetado para desmistificar uma política complexa da empresa sobre trabalho remoto. O estilo visual deve ser profissional e claro, utilizando gráficos limpos e uma narração autoritária, mas acessível, destacando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para criação eficiente de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para todos os funcionários, explicando a política atualizada de reembolso de despesas de maneira envolvente e acessível. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e moderno, com um tom animado e avatares de IA que ajudam a apresentar as informações, destacando a diversidade de avatares de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para gerentes e líderes de equipe, focando em uma nova regulamentação de conformidade que reduz riscos legais. O estilo visual precisa ser alinhado à marca e consistente com as diretrizes da empresa, apresentando modelos prontos para uso para garantir rápida implementação e mensagem consistente, enfatizando os Modelos e cenas do HeyGen para rápida disseminação de políticas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 75 segundos especificamente para funcionários em departamentos de alta conformidade, detalhando um gerador de explicação de política crítica da empresa para privacidade de dados. O estilo visual e de áudio deve ser sério e altamente informativo, usando gráficos claros e concisos e uma narração profissional que destaca os pontos-chave, aproveitando a geração de Narração do HeyGen para pronúncia e tom precisos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Explicação de Políticas da Empresa

Transforme rapidamente políticas complexas da empresa em vídeos animados envolventes e fáceis de entender para comunicações internas eficazes e conformidade.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos prontos para comunicação de políticas internas. Esses modelos fornecem uma base profissional para o seu vídeo explicativo.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro de Política
Basta colar seu texto detalhado de política no editor de roteiros. A plataforma utiliza a tecnologia de Texto-para-vídeo para criar uma narração envolvente para o seu explicativo.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA Envolventes
Dê vida à sua política selecionando a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores profissionais articularão sua mensagem claramente, tornando tópicos complexos mais acessíveis.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo Explicativo
Revise seu vídeo explicativo animado e faça os ajustes finais. Uma vez satisfeito, gere e exporte seu vídeo de alta qualidade, pronto para ser compartilhado em seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas Complexas da Empresa

.

Transforme facilmente políticas complexas da empresa em vídeos de IA simples e digeríveis, garantindo melhor compreensão e conformidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossas comunicações internas com explicações de políticas?

O HeyGen transforma políticas complexas em conteúdo envolvente usando seu gerador de vídeo de IA, tornando as comunicações internas mais claras e eficazes. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos explicativos animados que realmente ressoam com os funcionários.

Quais recursos o HeyGen oferece para criar vídeos de conformidade?

O HeyGen oferece recursos robustos para a geração de vídeos de conformidade, incluindo avatares de IA e geração avançada de Narração. Você pode facilmente criar Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, garantindo precisão e consistência em suas explicações de políticas.

Podemos personalizar a marca dos nossos vídeos explicativos de políticas da empresa?

Absolutamente! O HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua empresa em qualquer vídeo explicativo animado. Utilize nossos modelos prontos para manter uma aparência consistente e profissional em todas as suas comunicações internas.

Como o HeyGen apoia os profissionais de RH na explicação de políticas complexas?

O HeyGen capacita os profissionais de RH a articular claramente políticas complexas, reduzindo significativamente a confusão e os potenciais riscos legais. Nosso Gerador de Explicação de Políticas Internas simplifica o processo, permitindo uma entrega eficiente e impactante de informações cruciais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo