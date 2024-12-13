Criador de Vídeo de Missão da Empresa para Narrativas Envolventes

Eleve sua narrativa corporativa com avatares de IA. Crie vídeos de missão envolventes sem esforço, trazendo a história da sua marca à vida.

Crie um "vídeo de declaração de missão" envolvente de 60 segundos, projetado para clientes potenciais e novos membros da equipe, focando em "narrativas autênticas". O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando membros diversos da equipe colaborando, acompanhado por uma música orquestral inspiradora e uma narração profissional e tranquilizadora gerada usando o recurso "Geração de Narração" do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um "vídeo de visão" envolvente de 45 segundos direcionado a investidores e à comunidade tecnológica, destacando nossas inovações futuras. Este vídeo deve utilizar gráficos elegantes e futuristas e animações dinâmicas, aprimorados por uma trilha sonora eletrônica moderna. Empregue os "Avatares de IA" do HeyGen para articular os objetivos visionários da empresa, dando uma apresentação de ponta.
Prompt de Exemplo 2
Produza um "vídeo de cultura da empresa" vibrante de 30 segundos destinado à promoção nas redes sociais e moral interna da equipe, destacando "vídeos de destaque de funcionários". A estética visual deve ser brilhante e espontânea, capturando interações genuínas, acompanhada por uma trilha sonora indie-pop animada. Aproveite os "Modelos e Cenas" do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa profissional e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um segmento conciso de "criador de vídeo explicativo" de 90 segundos para apresentar um novo recurso de produto a potenciais clientes B2B, enfatizando seus "vídeos de proposta de valor". O vídeo requer gráficos instrutivos nítidos e texto claro na tela, apoiado por uma narração confiante e informativa. Utilize a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para converter eficientemente um roteiro detalhado em uma apresentação de vídeo polida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeo de Missão da Empresa

Crie um vídeo de declaração de missão envolvente sem esforço com nossa plataforma alimentada por IA, transformando sua narrativa em vídeos corporativos envolventes que ressoam.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando o roteiro da declaração de missão da sua empresa. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas palavras.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo ou selecionando um avatar de IA para apresentar sua missão com profissionalismo.
3
Step 3
Aplique Branding
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade corporativa usando nossos controles de branding para adicionar seu logotipo, cores da marca e outros elementos visuais.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de missão visualizando e depois exportando-o. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para adaptar seu vídeo para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Comunicação Interna e Integração

.

Comunique claramente a missão e os valores centrais da sua empresa aos funcionários, garantindo alinhamento e aumentando o engajamento com mensagens organizacionais essenciais.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de declaração de missão envolventes?

O criador de vídeos de IA do HeyGen capacita empresas a criar vídeos de declaração de missão impactantes e vídeos de história da marca. Utilize nossos avatares de IA e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para entregar narrativas autênticas com visuais cinematográficos, transformando sua mensagem em um vídeo de missão da empresa envolvente.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para criação de vídeos online?

O HeyGen oferece um criador de vídeos online abrangente com diversos modelos de vídeo e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para simplificar a criação de conteúdo. Produza facilmente conteúdo de vídeo animado, vídeos promocionais ou campanhas de marketing com geração de narração integrada e ricos ativos de mídia.

O HeyGen pode transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA?

Sim, o HeyGen se destaca na conversão de texto para vídeo a partir de roteiro, permitindo que você dê vida à sua escrita instantaneamente. Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem, tornando-o ideal para criador de vídeo explicativo e conteúdo de vídeo explicativo profissional sem edição complexa.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em vídeos corporativos?

O HeyGen oferece controles de Branding robustos para garantir que seus vídeos corporativos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Personalize elementos como logotipos e cores dentro do criador de vídeos online para criar vídeos de cultura da empresa coesos e outros conteúdos profissionais de forma consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo