Gerador de Vídeos de Missão da Empresa para Vídeos Impactantes

Gere narrações profissionais para seus vídeos de declaração de missão, garantindo clareza e impacto.

Um vídeo de declaração de missão de 30 segundos, perfeito para clientes em potencial e novos funcionários, deve ser criado com um estilo visual elegante e profissional, apresentando gráficos em movimento inspiradores. A geração de narração da HeyGen fornecerá um áudio confiante e envolvente, articulando claramente o propósito central da empresa em um formato de vídeo envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos projetado para equipes internas e potenciais investidores, detalhando o compromisso da empresa com seus valores. Empregue uma estética visual moderna e limpa com ilustrações animadas, usando um avatar de IA para apresentar as informações de forma clara e concisa, demonstrando o poder dos avatares de IA na criação de conteúdo sofisticado.
Prompt de Exemplo 2
Para seguidores de redes sociais e candidatos a recrutamento, um vídeo vibrante de 60 segundos mostrando a cultura da empresa e sua conexão com a missão geral seria altamente eficaz. O estilo visual e de áudio autêntico e energético, apresentando cortes rápidos de colaboração em equipe e uma trilha sonora dinâmica de fundo, pode ser amplamente aprimorado pelas legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e maior alcance em várias plataformas para um conteúdo de vídeo impactante.
Prompt de Exemplo 3
Destacar uma conquista chave que incorpora a missão da empresa para clientes existentes e parceiros do setor exige um vídeo de marketing de 15 segundos afiado. Este vídeo deve adotar uma abordagem polida e visualmente impressionante com mudanças rápidas de cena, aproveitando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para obter visuais impactantes, garantindo que o resultado final seja tanto impactante quanto autenticamente alinhado à marca.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Missão da Empresa

Transforme facilmente sua declaração de missão em um vídeo envolvente com ferramentas baseadas em IA, visuais atraentes e narrações profissionais para comunicar claramente o propósito da sua empresa.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando um modelo profissionalmente projetado ou colando seu roteiro de declaração de missão para construir rapidamente o núcleo do seu vídeo da empresa.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua marca, entregando sua missão com uma narração natural e envolvente.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo, cores e fontes da sua marca usando controles intuitivos de branding, garantindo que o visual único da sua empresa seja consistentemente aplicado.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Gere seu vídeo de missão de alta qualidade, completo com legendas geradas automaticamente, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe a Missão nas Redes Sociais

.

Crie facilmente clipes de vídeo curtos e envolventes da sua declaração de missão para compartilhamento rápido e eficaz nas plataformas sociais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen possibilita a criação eficiente de vídeos a partir de texto?

A HeyGen transforma seu roteiro em vídeos envolventes usando capacidades avançadas de texto para vídeo e avatares de IA realistas. Isso simplifica o processo de criação de vídeos, economizando tempo e esforço.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para vídeos de branding?

A HeyGen fornece controles robustos de branding, incluindo logotipos personalizados e esquemas de cores, juntamente com diversos modelos e uma biblioteca de mídia de estoque. Isso garante que seus vídeos de marketing e explicativos permaneçam consistentemente alinhados à marca.

A HeyGen pode ajudar a produzir vídeos cativantes de missão da empresa?

Absolutamente. A HeyGen serve como um criador de vídeos online intuitivo, perfeito para criar vídeos de missão da empresa envolventes. Aproveite suas capacidades de IA e cenas personalizáveis para criar um vídeo de declaração de missão poderoso que ressoe.

Que tipos de recursos baseados em IA a HeyGen oferece para conteúdo de vídeo?

A HeyGen oferece recursos poderosos de IA, como avatares de IA realistas e geração de narração perfeita para aprimorar seu conteúdo de vídeo. Essas capacidades, combinadas com legendas automáticas, permitem a criação rápida de vídeos profissionais e envolventes em muitas aplicações.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo