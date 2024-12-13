Desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 90 segundos para novos funcionários, focando nos protocolos de uso do software interno. Este vídeo profissional, direcionado a novos contratados nos departamentos técnicos, deve apresentar uma narração clara e autoritária gerada usando a geração de Voz do HeyGen, garantindo que cada etapa seja facilmente compreendida. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para transformar suas instruções detalhadas em um guia visual envolvente.

