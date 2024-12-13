O Gerador Definitivo de Vídeos de História da Empresa

Transforme a história única da sua marca em vídeos de alta qualidade com poderosos recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiros.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo autêntico de estilo documental de 45 segundos, perfeito para entusiastas de história e seguidores de redes sociais, contando uma história envolvente com uma trilha sonora calorosa e evocativa e uma narração clara e humana, facilmente criado usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo Histórico de IA de 30 segundos projetado para educadores e criadores de conteúdo, apresentando uma apresentação de slides rápida e visualmente impactante de fotografias históricas com cores vibrantes e música de fundo educativa e cativante, aproveitando extensivamente o suporte de biblioteca/estoque de mídia da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma visão geral de 90 segundos do Criador de Vídeos de História da Empresa para equipes internas e departamentos de marketing, adotando um vídeo ágil com um estilo gráfico dinâmico e moderno e música contemporânea e animada, construído rapidamente com os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de História da Empresa

Transforme facilmente a jornada e os marcos da sua empresa em narrativas de vídeo envolventes que informam, envolvem e inspiram.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando o roteiro da história da sua empresa no gerador. Nossa plataforma converterá instantaneamente seu texto em cenas de vídeo.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo personalizáveis, incluindo formatos profissionais de documentário e apresentação de slides, para representar visualmente sua narrativa.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA
Enriqueça sua história adicionando avatares de IA realistas para narrar marcos importantes, trazendo à vida a história da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Gere seu vídeo polido e exporte-o em vários formatos de proporção, garantindo que esteja pronto para qualquer plataforma ou apresentação.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Inspiradores de História da Marca

Desenvolva vídeos de alta qualidade e inspiradores detalhando a jornada e as conquistas da sua empresa para inspirar funcionários, parceiros e futuros clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de um vídeo de história da empresa?

A HeyGen atua como um gerador de vídeos de IA intuitivo, simplificando a produção de vídeos envolventes sobre a história da empresa. Nossa plataforma permite que você crie vídeos autênticos em estilo documental de forma eficiente, trazendo à vida o legado da sua organização com facilidade.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para vídeos de história?

A HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca poderosos para garantir que seu vídeo de história reflita sua história única. Você pode aproveitar nossa extensa biblioteca de mídia, adicionar animações de texto dinâmicas e incorporar avatares de IA para criar apresentações envolventes e polidas.

Posso usar um roteiro para gerar um vídeo histórico com IA?

Com certeza, o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite que você transforme sua narrativa diretamente em vídeos históricos de IA envolventes. Nossos avatares de IA avançados podem narrar sua história, facilitando a criação de formatos profissionais de documentário e apresentação de slides para uma apresentação polida.

Como a HeyGen pode melhorar o apelo visual dos meus vídeos de história?

A HeyGen aumenta o apelo visual com avatares de IA avançados e uma rica e extensa biblioteca de mídia para enriquecer seus vídeos de história. Incorpore animações de texto dinâmicas e vários estilos visuais para garantir uma saída de alta qualidade e uma experiência de visualização verdadeiramente envolvente.

