criador de vídeos do manual da empresa: Crie Treinamentos de RH Envolventes

Otimize o treinamento de seus funcionários e aumente o engajamento transformando texto em vídeos atraentes com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto voltado para novos contratados em uma empresa de tecnologia dinâmica, apresentando políticas essenciais da empresa a partir do manual do funcionário. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando avatares de IA amigáveis para guiar os espectadores através dos principais pontos de conformidade com uma narração clara e acolhedora gerada por IA. Este vídeo deve aproveitar efetivamente os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para tornar informações complexas mais acessíveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para funcionários existentes, detalhando uma nova atualização de procedimentos para otimizar fluxos de trabalho. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e direto, incorporando fluxogramas animados e texto na tela para destacar as mudanças. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro e legendas para garantir clareza e acessibilidade para todos os membros da equipe.
Prompt de Exemplo 2
Crie um módulo de treinamento detalhado de 90 segundos para gerentes de RH sobre um aspecto específico da conduta dos funcionários. O estilo visual e de áudio deve ser informativo, mas envolvente, usando gráficos modernos e uma voz calma e autoritária. Aproveite os modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para construir um módulo abrangente rapidamente dentro da plataforma de IA generativa.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 30 segundos para líderes de equipe, resumindo seções críticas do manual da empresa para referência rápida e aumento de produtividade. O estilo visual deve ser dinâmico, com visuais impactantes e uma narração profissional e energética de IA. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas utilizando a capacidade de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos do Manual da Empresa

Otimize a integração de funcionários e a comunicação interna transformando seu manual da empresa em documentação de vídeo envolvente com IA de forma fácil.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando o conteúdo do seu manual da empresa em um roteiro claro. Utilize a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para converter sem esforço suas políticas e diretrizes escritas em cenas de vídeo dinâmicas.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo de treinamento de funcionários escolhendo entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar seu manual. Isso adiciona um toque personalizado e envolvente, dando vida à sua comunicação interna.
3
Step 3
Aplique Branding ao Seu Vídeo
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a cultura da empresa utilizando "Controles de branding (logotipo, cores)" para personalizar sua aparência. Isso torna seu vídeo do manual distintamente seu para um engajamento eficaz dos funcionários.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo do Manual
Finalize seu vídeo envolvente do manual da empresa. Aproveite o "Redimensionamento de proporção e exportações" para preparar seu conteúdo para várias plataformas de comunicação interna, tornando o compartilhamento fácil para a integração de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Políticas Complexas

Transforme manuais textuais densos em documentação de vídeo clara e concisa, tornando as políticas da empresa e informações de conformidade facilmente acessíveis para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode transformar nosso manual da empresa em documentação de vídeo envolvente?

A HeyGen, como uma plataforma de IA generativa, capacita você a criar documentação de vídeo envolvente a partir do conteúdo existente do seu manual da empresa. Ao aproveitar o vídeo de IA, você pode otimizar fluxos de trabalho para comunicação interna, tornando informações complexas facilmente acessíveis e aumentando o engajamento dos funcionários.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento de funcionários com IA?

A HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como avatares de IA avançados e funcionalidade precisa de Texto-para-vídeo a partir de roteiro. Nossa plataforma inclui geração de narração por IA e legendas automáticas para garantir que seus materiais de treinamento de funcionários sejam profissionais, acessíveis e altamente eficazes para públicos diversos.

A HeyGen pode melhorar a criação de materiais de integração e treinamento de funcionários?

Com certeza, a HeyGen melhora significativamente a integração e o treinamento de funcionários, permitindo a criação rápida de conteúdo dinâmico. Utilize nossos modelos pré-desenhados e capacidades de vídeo de IA para entregar treinamentos de RH consistentes e de alta qualidade que melhoram a produtividade e o engajamento em toda a sua organização.

A HeyGen suporta a consistência da marca para vídeos de comunicação interna?

Sim, a HeyGen garante que seus vídeos de comunicação interna estejam alinhados com sua marca por meio de controles abrangentes de branding. Incorpore facilmente seu logotipo e cores, e utilize o redimensionamento de proporção e exportações para adaptar vídeos para várias plataformas, mantendo uma cultura empresarial profissional e consistente.

