Criador de Vídeos Explicativos: Criação de Vídeos com IA Facilitada

Crie vídeos explicativos profissionais com texto-para-vídeo a partir de um roteiro, sem necessidade de habilidades de edição.

Produza um vídeo explicativo de 60 segundos, polido e projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, demonstrando como introduzir efetivamente um novo serviço. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando gráficos limpos e uma trilha sonora corporativa animada com uma narração clara gerada por IA, facilmente criada ao inserir um Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Prompt de Exemplo 1
Imagine criar um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos apresentando um novo aplicativo educacional, direcionado a startups e educadores em busca de conteúdo envolvente. O vídeo deve apresentar elementos animados vibrantes e avatares amigáveis de IA explicando os principais recursos, acompanhados por uma trilha sonora leve e encorajadora. A capacidade de avatares de IA da HeyGen torna esse processo criativo acessível a todos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos explicando um conceito complexo de forma simples, perfeito para usuários não técnicos ou indivíduos novos na criação de vídeos. O estilo visual deve ser minimalista, com ícones claros e transições suaves, acompanhado por uma voz calma e informativa gerada por IA. Aproveite os extensos Modelos e cenas da HeyGen para iniciar a produção sem qualquer experiência prévia em edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de demonstração de produto envolvente de 60 segundos, especificamente para gerentes de produto e profissionais de marketing de mídia social, destacando os benefícios únicos de uma ferramenta SaaS B2B. Empregue um estilo visualmente rico e acelerado, com cortes rápidos e sobreposições de texto na tela, apoiado por uma trilha sonora energética e geração precisa de Narração. Utilize o suporte abrangente da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para aprimorar a narrativa visual.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Explicativos da Sua Empresa

Transforme suas ideias em vídeos explicativos envolventes sem esforço. Crie vídeos animados e explicativos com qualidade profissional em minutos, sem necessidade de experiência em edição.

1
Step 1
Crie Sua História
Inicie seu projeto escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeos explicativos profissionais, fornecendo uma base rápida e fácil para sua narrativa.
2
Step 2
Gere Seus Visuais
Dê vida ao seu roteiro adicionando avatares de IA para apresentar sua mensagem. Selecione personagens que melhor representem sua marca e envolvam seu público.
3
Step 3
Personalize com Facilidade
Refine cada detalhe do seu vídeo usando nosso editor intuitivo de arrastar e soltar. Ajuste layouts, adicione mídia e garanta que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua visão.
4
Step 4
Exporte Sua Criação
Finalize seu vídeo explicativo e exporte-o como um vídeo explicativo profissional. Compartilhe seu conteúdo finalizado em todas as plataformas para alcançar seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento e Integração de Funcionários

Desenvolva vídeos de treinamento dinâmicos e explicativos de integração que aumentam o engajamento e melhoram a retenção de conhecimento entre os funcionários de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos explicativos?

A HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos com IA que permite a qualquer pessoa criar vídeos explicativos profissionais com facilidade. Nossa interface amigável, completa com um editor de arrastar e soltar e extensos modelos de vídeos explicativos, elimina a necessidade de experiência complexa em edição de vídeo.

Posso gerar vídeos animados sem experiência prévia usando a HeyGen?

Com certeza! A plataforma intuitiva da HeyGen, com avatares de IA e criação de texto-para-vídeo, permite que os usuários produzam vídeos animados de alta qualidade sem esforço. Basta digitar seu roteiro, e a HeyGen cuida do resto, incluindo a geração de voz natural por IA.

Que tipo de recursos avançados a HeyGen oferece para vídeos explicativos profissionais?

A HeyGen oferece recursos robustos como avatares de IA personalizáveis, um gerador de voz por IA com várias vozes e criação de texto-para-vídeo a partir do seu roteiro. Você também pode aproveitar os controles de branding e uma rica biblioteca de mídia para aprimorar seus vídeos explicativos da empresa.

Como a HeyGen pode ajudar na criação de demonstrações de produtos envolventes e conteúdo para redes sociais?

A HeyGen é perfeita para criar demonstrações de produtos envolventes e conteúdo para redes sociais de forma rápida e eficiente. Utilize nossos versáteis modelos de vídeos explicativos e poderosas capacidades de IA para produzir vídeos animados cativantes que comunicam efetivamente sua mensagem em várias plataformas.

