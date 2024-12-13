Criador de Vídeos de Cultura da Empresa: Atraia e Envolva Talentos de Topo
Crie vídeos dinâmicos de marca empregadora com os avatares de IA do HeyGen para mostrar seus valores únicos da empresa e inspirar candidatos a emprego.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo autêntico de 60 segundos para stakeholders internos e funcionários existentes, focando em aumentar o engajamento dos funcionários ao oferecer uma perspectiva de "um dia na vida". O estilo visual deve ser acolhedor e sincero, incorporando depoimentos genuínos de funcionários filmados de forma documental, complementados por áudio claro e natural. Empregue o recurso de "Legendas/legendas" do HeyGen para garantir que todas as vozes dos funcionários sejam claramente compreendidas, mesmo em ambientes de trabalho diversos, ilustrando nosso compromisso com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
Produza um vídeo de recrutamento conciso de 30 segundos especificamente para plataformas de mídia social, direcionado a potenciais candidatos a emprego, que destaque nossa cultura inovadora da empresa e ajude a atrair talentos. O estilo visual deve ser elegante e futurista, apresentando diversos "Avatares de IA" explicando os principais benefícios e nosso ambiente de trabalho único. Aproveite a capacidade de "Avatares de IA" do HeyGen para geração de personagens sem interrupções e para dar vida ao diálogo roteirizado, tornando-o um vídeo de marca empregadora impactante.
Desenhe um vídeo informativo e envolvente de 50 segundos para comunicações internas, destinado a todos os funcionários, para celebrar uma nova iniciativa da empresa e reforçar nossa visão compartilhada. A apresentação visual deve ser polida e profissional, usando imagens de alta qualidade para ilustrar conceitos-chave, acompanhadas por uma narração confiante e clara. Implemente o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" do HeyGen para selecionar visuais relevantes que alinhem com nossos objetivos para criar vídeos de cultura da empresa, promovendo uma conexão mais forte com nossa missão coletiva.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Amplifique a Marca Empregadora nas Redes Sociais.
Crie rapidamente clipes de vídeo envolventes e compartilháveis para mostrar a cultura da sua empresa e atrair talentos de topo em várias plataformas.
Melhore o Engajamento dos Funcionários e as Comunicações Internas.
Desenvolva vídeos dinâmicos para integração, anúncios internos e reforço dos valores da empresa para promover uma cultura conectada.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar nossos vídeos de cultura da empresa?
O HeyGen atua como seu principal gerador de vídeos de IA, capacitando você a criar vídeos de cultura da empresa que realmente ressoam. Utilize templates profissionalmente projetados e Avatares de IA para mostrar seus valores da empresa e aumentar o engajamento dos funcionários de forma eficaz.
O HeyGen oferece templates profissionalmente projetados para marca empregadora?
Sim, o HeyGen fornece uma ampla gama de templates profissionalmente projetados especificamente criados para vídeos de marca empregadora impactantes. Esses templates personalizáveis ajudam você a atrair talentos de topo e destacar sua cultura de trabalho única durante os processos de recrutamento.
Qual é o papel dos Avatares de IA na criação de conteúdo de recrutamento envolvente?
Os Avatares de IA do HeyGen são cruciais para criar conteúdo de recrutamento dinâmico e envolvente, permitindo que você 'pule o roteiro' e entregue mensagens personalizadas. Eles ajudam a humanizar sua marca empregadora, tornando seus vídeos mais atraentes para candidatos a emprego e, em última análise, ajudando você a atrair talentos.
O HeyGen pode ajudar a simplificar a criação de vídeos de comunicação interna diversos?
Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos de negócios intuitivo que simplifica todo o processo de criação de vídeos para comunicações internas. Nossa plataforma promove a colaboração e permite que você produza rapidamente conteúdo consistente e de alta qualidade para tudo, desde atualizações da empresa até iniciativas de retenção de funcionários.