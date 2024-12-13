Gerador de Vídeos de Cultura da Empresa para Engajar Equipes
Crie rapidamente vídeos profissionais de treinamento e integração usando poderosos recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos 'um dia na vida', projetado para candidatos a emprego e moral interna da equipe, apresentando funcionários compartilhando suas experiências autênticas. A estética visual deve ser acolhedora e convidativa, usando segmentos no estilo de entrevista com iluminação natural e um tom de áudio conversacional, sutilmente apoiado por música instrumental. Aproveite os avançados "Avatares de IA" da HeyGen para fornecer depoimentos consistentes e personalizados de vários membros da equipe, demonstrando sua abordagem inovadora como um gerador de vídeos de IA.
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos articulando os valores centrais da empresa, voltado para partes interessadas externas e clientes, enquanto também os reforça para os funcionários. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e cinematográfico, empregando gráficos polidos e imagens impactantes, complementado por música instrumental forte e uma locução articulada. Utilize o recurso preciso de "Geração de locução" da HeyGen para garantir uma mensagem de áudio consistente e profissional ao longo do roteiro, elevando sua capacidade de criar vídeos que ressoam.
Desenhe um vídeo dinâmico de 50 segundos destacando benefícios únicos do escritório e o ambiente de trabalho vibrante, destinado a candidatos em potencial e plataformas de mídia social. A execução visual deve ser lúdica e acelerada, com movimentos de câmera dinâmicos e música pop contemporânea, com texto envolvente na tela. Implemente as "Legendas/legendas automáticas" da HeyGen para garantir ampla acessibilidade e engajamento, especialmente para visualização sem som em várias plataformas de mídia social, mostrando sua habilidade como um gerador de vídeos de cultura da empresa.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aprimore o Treinamento e Integração de Funcionários.
Melhore o engajamento e a retenção no treinamento e integração de funcionários com vídeos dinâmicos gerados por IA.
Crie Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos cativantes para plataformas de mídia social para compartilhar a cultura e atualizações da empresa.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de cultura da empresa?
A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de alta qualidade sobre a cultura da empresa usando uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais. Sua plataforma intuitiva permite uma produção rápida, tornando a criação de vídeos acessível a todos.
Posso gerar avatares de IA realistas e locuções para meus vídeos com a HeyGen?
Com certeza! Os recursos avançados de IA da HeyGen permitem que você dê vida ao seu roteiro com avatares de IA realistas e geração de locução com som natural, agilizando sua produção de texto-para-vídeo.
Quais controles de branding a HeyGen oferece para personalizar meus vídeos?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seus ativos de marca, como logotipos e paletas de cores específicas, em seus vídeos. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.
Como a HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo versátil para diferentes plataformas de mídia social?
A HeyGen oferece ferramentas flexíveis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e exportação em MP4, para ajudá-lo a criar vídeos otimizados para várias plataformas de mídia social. Você pode produzir conteúdo diversificado de forma eficiente para alcançar seu público onde quer que ele esteja.