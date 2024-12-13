Gerador de Vídeos de Cultura da Empresa para Engajar Equipes

Crie rapidamente vídeos profissionais de treinamento e integração usando poderosos recursos de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos sobre a cultura da empresa, direcionado a novos contratados e potenciais funcionários, que destaque os sucessos e celebrações da equipe. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos de atividades da equipe, acompanhado de música de fundo energética e animada e uma narração clara e entusiástica. Utilize os extensos "Modelos e cenas" da HeyGen para montar rapidamente este conteúdo envolvente, tornando-o perfeito para suas necessidades de gerador de vídeos de cultura da empresa.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos 'um dia na vida', projetado para candidatos a emprego e moral interna da equipe, apresentando funcionários compartilhando suas experiências autênticas. A estética visual deve ser acolhedora e convidativa, usando segmentos no estilo de entrevista com iluminação natural e um tom de áudio conversacional, sutilmente apoiado por música instrumental. Aproveite os avançados "Avatares de IA" da HeyGen para fornecer depoimentos consistentes e personalizados de vários membros da equipe, demonstrando sua abordagem inovadora como um gerador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 30 segundos articulando os valores centrais da empresa, voltado para partes interessadas externas e clientes, enquanto também os reforça para os funcionários. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e cinematográfico, empregando gráficos polidos e imagens impactantes, complementado por música instrumental forte e uma locução articulada. Utilize o recurso preciso de "Geração de locução" da HeyGen para garantir uma mensagem de áudio consistente e profissional ao longo do roteiro, elevando sua capacidade de criar vídeos que ressoam.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 50 segundos destacando benefícios únicos do escritório e o ambiente de trabalho vibrante, destinado a candidatos em potencial e plataformas de mídia social. A execução visual deve ser lúdica e acelerada, com movimentos de câmera dinâmicos e música pop contemporânea, com texto envolvente na tela. Implemente as "Legendas/legendas automáticas" da HeyGen para garantir ampla acessibilidade e engajamento, especialmente para visualização sem som em várias plataformas de mídia social, mostrando sua habilidade como um gerador de vídeos de cultura da empresa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Cultura da Empresa

Crie vídeos envolventes de cultura da empresa sem esforço com IA, mostrando seus valores e atraindo talentos. Compartilhe sua história em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo profissionais para iniciar seu vídeo de cultura da empresa, fornecendo uma base sólida para sua mensagem.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo selecionando um avatar de IA para representar sua equipe e transmitir a personalidade única da sua empresa.
3
Step 3
Gere Áudio Envolvente
Utilize nosso recurso avançado de Geração de Locução para adicionar uma narração com som natural que complementa perfeitamente seu conteúdo visual.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Exporte facilmente seu vídeo final de cultura da empresa em formatos otimizados para várias plataformas de mídia social, pronto para inspirar e informar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos Inspiradores de Cultura

Crie vídeos inspiradores e motivadores para reforçar os valores da empresa e motivar seus membros da equipe.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de cultura da empresa?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de alta qualidade sobre a cultura da empresa usando uma ampla gama de modelos de vídeo profissionais. Sua plataforma intuitiva permite uma produção rápida, tornando a criação de vídeos acessível a todos.

Posso gerar avatares de IA realistas e locuções para meus vídeos com a HeyGen?

Com certeza! Os recursos avançados de IA da HeyGen permitem que você dê vida ao seu roteiro com avatares de IA realistas e geração de locução com som natural, agilizando sua produção de texto-para-vídeo.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para personalizar meus vídeos?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seus ativos de marca, como logotipos e paletas de cores específicas, em seus vídeos. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.

Como a HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo versátil para diferentes plataformas de mídia social?

A HeyGen oferece ferramentas flexíveis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e exportação em MP4, para ajudá-lo a criar vídeos otimizados para várias plataformas de mídia social. Você pode produzir conteúdo diversificado de forma eficiente para alcançar seu público onde quer que ele esteja.

