Torne-se o Criador de Cultura Empresarial que Sua Equipe Precisa

Aumente o engajamento dos funcionários e esclareça os valores centrais criando vídeos de cultura envolventes com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo vibrante de 60 segundos direcionado a gerentes de RH e fundadores, mostrando como promover um engajamento robusto dos funcionários e construir culturas empresariais fortes. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando avatares de IA diversos e sorridentes interagindo em um ambiente de escritório dinâmico, acompanhado por uma trilha sonora animada e inspiradora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para dar vida aos valores centrais da sua empresa, tornando a mensagem instantaneamente relacionável e memorável para o seu público.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos projetado para líderes de equipe e executivos de alto escalão, ilustrando o papel crucial da liderança na definição e vivência dos valores centrais dentro de uma organização. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e claro, empregando gráficos corporativos elegantes e uma narração confiante e articulada. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente sua mensagem estratégica em uma apresentação polida e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos voltado para gerentes de projeto e chefes de departamento, destacando como cultivar uma cultura de trabalho que valoriza a inovação e a colaboração. A estética visual deve ser dinâmica, com cortes rápidos e animações envolventes, acompanhada por uma trilha sonora moderna e empolgante. Experimente com os diversos modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente um vídeo visualmente impressionante e informativo que ressoe com seus líderes de equipe.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo acolhedor e convidativo de 50 segundos para todos os funcionários e equipes de RH, explorando a importância da segurança psicológica e promovendo uma verdadeira cultura de pertencimento. O estilo visual deve ser suave, inclusivo e centrado no humano, apresentando cenas espontâneas de interações positivas, acompanhadas por uma música de fundo suave e reconfortante. Garanta máxima acessibilidade e compreensão utilizando o recurso de legendas da HeyGen, permitindo que cada membro da equipe absorva essa mensagem vital.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Cultura Empresarial

Crie vídeos envolventes para articular os valores centrais da sua empresa, promover o engajamento dos funcionários e reforçar uma cultura de trabalho positiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Cultura
Comece elaborando um roteiro atraente que descreva os valores e a visão centrais da sua empresa. Nossa plataforma converte seu texto em diálogo falado, tornando sua mensagem clara e impactante.
2
Step 2
Escolha Seu Narrador Visual
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Escolha um avatar profissional que melhor incorpore os valores da sua empresa para aumentar a conexão e a relação.
3
Step 3
Aplique Marca e Mídia
Aplique a marca única da sua empresa com logotipos e cores personalizados. Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes utilizando nossa biblioteca de mídia para refletir verdadeiramente sua cultura corporativa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Mensagem
Exporte seu vídeo de cultura em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Compartilhe amplamente para promover o engajamento dos funcionários e cultivar uma forte cultura de pertencimento em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Cultive Comunicações Empresariais Inspiradoras

.

Produza vídeos motivacionais para compartilhar mensagens de liderança, celebrar conquistas da equipe e reforçar uma cultura de trabalho positiva e orientada por valores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossas iniciativas de cultura empresarial?

A HeyGen capacita as organizações a comunicar e reforçar efetivamente sua cultura empresarial por meio de conteúdo de vídeo envolvente. Utilizando avatares de IA realistas e tecnologia de texto-para-vídeo, você pode criar mensagens atraentes que ressoam, promovendo um engajamento mais forte dos funcionários e um senso de propósito compartilhado. Isso ajuda significativamente na construção de culturas empresariais fortes de maneira mais eficiente.

Quais ferramentas específicas a HeyGen oferece para comunicar valores centrais?

A HeyGen oferece recursos poderosos como avatares de IA personalizáveis e geração de texto-para-vídeo para articular seus valores centrais em toda a organização. Você pode rapidamente produzir vídeos com a marca que exemplificam sua cultura corporativa única, garantindo clareza e compreensão consistente entre todos os funcionários. Utilize modelos e cenas para simplificar a criação de conteúdo.

A HeyGen apoia a criação de conteúdo para um ambiente de trabalho positivo e segurança psicológica?

Com certeza. A HeyGen facilita a produção de vídeos sensíveis e impactantes para promover um ambiente de trabalho positivo e segurança psicológica. Com avatares de IA e geração de narração, você pode entregar módulos educacionais ou mensagens sinceras que constroem confiança e promovem uma cultura robusta de pertencimento para todos os membros da equipe.

Como a HeyGen ajuda a atrair talentos de ponta por meio de mensagens de cultura?

A HeyGen permite que as empresas mostrem sua cultura de trabalho autêntica para potenciais contratados, ajudando significativamente a atrair talentos de ponta. Desenvolva vídeos de recrutamento de alta qualidade usando avatares de IA e seus controles de marca para destacar seus valores e a satisfação dos funcionários, causando uma poderosa primeira impressão nos futuros membros da equipe.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo