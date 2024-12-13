Criador de Vídeos de Anúncios da Empresa: Rápido e Profissional

Crie rapidamente vídeos profissionais de anúncios da empresa. Utilize avatares de IA avançados para transmitir sua mensagem com um toque humano envolvente.

Crie um vídeo de lançamento de produto de 30 segundos com alta energia usando um criador de vídeos de anúncios da empresa para entusiasmar clientes existentes e potenciais sobre nossa mais recente inovação. O estilo visual deve ser elegante e futurista, com gráficos dinâmicos e cortes rápidos, complementados por uma narração animada e confiante. Aproveite os modelos personalizáveis da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa visual envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio envolvente de 45 segundos voltado para funcionários internos e potenciais recrutas, destacando nossa cultura empresarial vibrante e as conquistas recentes da equipe. Esta criação de vídeo deve apresentar depoimentos autênticos e calorosos de funcionários e imagens dos bastidores, acompanhados por uma narração amigável e convidativa. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir uma narração clara e consistente ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo comemorativo de 60 segundos para o público em geral e partes interessadas, destacando um marco ou conquista significativa da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e grandioso, incorporando vídeos de alta qualidade e música de fundo edificante, enquanto um narrador profissional transmite as mensagens-chave. Maximize o impacto integrando visuais atraentes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo conciso de 30 segundos explicando nossa declaração de missão principal para novos contratados e investidores, utilizando uma abordagem sofisticada de texto para vídeo. Os visuais devem ser limpos, profissionais e alinhados à marca, com animações sutis que reforcem as mensagens-chave, entregues por um avatar de IA calmo e autoritário. Isso garante a consistência da marca usando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios da Empresa

Crie rapidamente vídeos profissionais de anúncios da empresa com ferramentas potentes de IA, do roteiro a visuais impressionantes, para engajar efetivamente seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de anúncio ou digitando sua mensagem. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar automaticamente cenas iniciais.
2
Step 2
Escolha um Modelo
Selecione entre uma variedade de modelos personalizáveis projetados para anúncios da empresa para definir rapidamente o tom visual do seu vídeo.
3
Step 3
Aprimore com Voz
Gere narrações profissionais para sua mensagem usando nossa avançada IA. Você também pode integrar visuais atraentes da biblioteca de mídia ou adicionar um avatar de IA.
4
Step 4
Marque e Exporte
Aplique os controles de branding da sua empresa com logotipos e cores personalizados. Gere legendas automaticamente e, em seguida, exporte facilmente seu vídeo de alta qualidade para compartilhamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Marcos e Conquistas

Compartilhe efetivamente marcos da empresa, lançamentos de produtos e conquistas por meio de vídeos de anúncios dinâmicos impulsionados por IA.

Como a HeyGen simplifica o processo criativo para criar um vídeo de anúncio?

A HeyGen potencializa a criação de vídeos criativos convertendo seu roteiro em um vídeo dinâmico com avatares de IA e narrações. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos personalizáveis tornam o design de vídeos de anúncios envolventes simples, mesmo para ideias complexas. Isso simplifica todo o fluxo de trabalho de criação de vídeos.

O agente de vídeo de IA da HeyGen pode ajudar a criar vídeos de anúncios diversificados para a empresa?

Com certeza. O avançado agente de vídeo de IA da HeyGen permite a criação de vídeos de anúncios da empresa altamente diversificados, adaptando-se a vários estilos e mensagens. Você pode aproveitar uma ampla gama de recursos de IA, incluindo capacidades de texto para vídeo e diferentes avatares de IA, para corresponder perfeitamente às necessidades de comunicação da sua marca.

Quais controles de branding estão disponíveis para personalizar um vídeo de anúncio com a HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu vídeo de anúncio esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Você pode facilmente integrar o logotipo da sua empresa, cores personalizadas e fontes específicas, além de utilizar uma rica biblioteca de mídia com vídeos de estoque, tudo dentro de um editor de vídeo online profissional.

Com que rapidez posso gerar um vídeo de anúncio profissional usando a plataforma online da HeyGen?

A plataforma online eficiente da HeyGen permite a geração rápida de vídeos de anúncios profissionais. Ao simplesmente inserir seu roteiro, a IA da HeyGen o processa rapidamente em um vídeo, completo com legendas geradas automaticamente e narrações de alta qualidade, acelerando significativamente sua linha do tempo de criação de vídeos.

