Criador de Vídeos de Anúncios da Empresa: Rápido e Profissional
Crie rapidamente vídeos profissionais de anúncios da empresa. Utilize avatares de IA avançados para transmitir sua mensagem com um toque humano envolvente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de anúncio envolvente de 45 segundos voltado para funcionários internos e potenciais recrutas, destacando nossa cultura empresarial vibrante e as conquistas recentes da equipe. Esta criação de vídeo deve apresentar depoimentos autênticos e calorosos de funcionários e imagens dos bastidores, acompanhados por uma narração amigável e convidativa. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir uma narração clara e consistente ao longo do vídeo.
Produza um vídeo comemorativo de 60 segundos para o público em geral e partes interessadas, destacando um marco ou conquista significativa da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e grandioso, incorporando vídeos de alta qualidade e música de fundo edificante, enquanto um narrador profissional transmite as mensagens-chave. Maximize o impacto integrando visuais atraentes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Desenvolva um vídeo informativo conciso de 30 segundos explicando nossa declaração de missão principal para novos contratados e investidores, utilizando uma abordagem sofisticada de texto para vídeo. Os visuais devem ser limpos, profissionais e alinhados à marca, com animações sutis que reforcem as mensagens-chave, entregues por um avatar de IA calmo e autoritário. Isso garante a consistência da marca usando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação profissional.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Produza rapidamente anúncios de empresa atraentes para plataformas de mídia social para informar e engajar efetivamente seu público.
Produza Atualizações de Empresa de Alto Impacto.
Gere atualizações de vídeo profissionais e de alto desempenho para comunicação interna ou externa, garantindo mensagens claras e impactantes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica o processo criativo para criar um vídeo de anúncio?
A HeyGen potencializa a criação de vídeos criativos convertendo seu roteiro em um vídeo dinâmico com avatares de IA e narrações. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos personalizáveis tornam o design de vídeos de anúncios envolventes simples, mesmo para ideias complexas. Isso simplifica todo o fluxo de trabalho de criação de vídeos.
O agente de vídeo de IA da HeyGen pode ajudar a criar vídeos de anúncios diversificados para a empresa?
Com certeza. O avançado agente de vídeo de IA da HeyGen permite a criação de vídeos de anúncios da empresa altamente diversificados, adaptando-se a vários estilos e mensagens. Você pode aproveitar uma ampla gama de recursos de IA, incluindo capacidades de texto para vídeo e diferentes avatares de IA, para corresponder perfeitamente às necessidades de comunicação da sua marca.
Quais controles de branding estão disponíveis para personalizar um vídeo de anúncio com a HeyGen?
A HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seu vídeo de anúncio esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Você pode facilmente integrar o logotipo da sua empresa, cores personalizadas e fontes específicas, além de utilizar uma rica biblioteca de mídia com vídeos de estoque, tudo dentro de um editor de vídeo online profissional.
Com que rapidez posso gerar um vídeo de anúncio profissional usando a plataforma online da HeyGen?
A plataforma online eficiente da HeyGen permite a geração rápida de vídeos de anúncios profissionais. Ao simplesmente inserir seu roteiro, a IA da HeyGen o processa rapidamente em um vídeo, completo com legendas geradas automaticamente e narrações de alta qualidade, acelerando significativamente sua linha do tempo de criação de vídeos.