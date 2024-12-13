Criador de Anúncios da Empresa: Desenhe Sua Mensagem

Crie anúncios impressionantes para a empresa com facilidade, aproveitando os poderosos controles de branding da HeyGen para uma consistência visual perfeita.

Crie um vídeo cativante de 30 segundos mostrando a empolgação em torno do lançamento de um novo produto, direcionado a equipes de marketing e gerentes de produto. Utilize visuais brilhantes e modernos com animações dinâmicas e uma trilha musical energética, demonstrando como os extensos "Templates & cenas" da HeyGen simplificam a criação de anúncios profissionais de "Lançamentos de Produtos" a partir de layouts pré-desenhados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo convidativo de 45 segundos para departamentos de RH e líderes de equipe apresentarem novos contratados, enfatizando um tom caloroso e acolhedor. Destaque "avatares de IA" amigáveis transmitindo a mensagem, acompanhados por música de fundo suave e positiva e gráficos limpos que destacam a facilidade de criar vídeos personalizados de "anúncio de novo funcionário", ajudando a "desenhar anúncios" que promovem a conexão da equipe.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio corporativo de 60 segundos voltado para equipes de comunicação interna e organizadores de eventos, detalhando um próximo evento da empresa ou uma atualização significativa. Este vídeo deve possuir um estilo visual profissional e envolvente, apresentando texto claro na tela e uma narração confiante gerada usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, ilustrando o poder de um moderno "criador de anúncios da empresa" para comunicações abrangentes de "anúncio de evento".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 30 segundos para pequenos empresários e generalistas de marketing, destacando a flexibilidade de "templates personalizáveis" para qualquer comunicação empresarial. Empregue uma estética visual elegante e fácil de usar que demonstre vários elementos de design, apoiada pelo extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para "ativos criativos", permitindo que os usuários personalizem facilmente seus anúncios com visuais impactantes e uma trilha instrumental positiva.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Anúncios da Empresa

Crie anúncios profissionais para a empresa com facilidade. Nossas ferramentas intuitivas e templates personalizáveis permitem que você desenhe, personalize e compartilhe mensagens impactantes rapidamente.

1
Step 1
Selecione um Template
Comece selecionando de uma rica biblioteca de templates de anúncios, fornecendo uma base profissional e polida para sua mensagem.
2
Step 2
Personalize Seu Design
Personalize seu anúncio usando nosso editor intuitivo, permitindo que você adapte elementos de design e integre sua marca única para um ajuste perfeito.
3
Step 3
Aprimore com Ferramentas de IA
Melhore sua mensagem aproveitando nossa ferramenta de IA para refinar o texto, gerar ideias e garantir que seu conteúdo seja claro e envolvente.
4
Step 4
Compartilhe Seu Anúncio
Publique, imprima e compartilhe seu anúncio finalizado de forma fácil em vários canais para alcançar efetivamente seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Comunicações Internas e Treinamentos

Melhore o engajamento para anúncios internos da empresa, atualizações de RH e treinamentos com vídeos dinâmicos de IA.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios corporativos envolventes?

A HeyGen atua como um avançado criador de anúncios corporativos com tecnologia de IA, permitindo que os usuários desenhem anúncios com um toque profissional sem esforço. Nossa plataforma utiliza templates personalizáveis e recursos inteligentes de IA para gerar comunicações em vídeo atraentes de forma rápida e eficiente.

Quais opções criativas e recursos de personalização estão disponíveis na HeyGen para anúncios?

A HeyGen oferece extensos ativos criativos, uma rica biblioteca de design e templates totalmente personalizáveis para tornar cada anúncio único. Os usuários podem personalizar designs com fontes e cores específicas, garantindo um anúncio verdadeiramente personalizado que combina perfeitamente com a identidade da marca.

A HeyGen pode ser usada para criar vários tipos de anúncios em vídeo corporativos?

Sim, a HeyGen é um criador de anúncios corporativos versátil, adequado para uma ampla gama de necessidades corporativas, desde lançamentos de produtos significativos e anúncios de eventos até a recepção de novos funcionários. Ela simplifica a criação de um anúncio para qualquer comunicação interna ou externa, proporcionando resultados profissionais.

Quais são as principais maneiras de distribuir anúncios gerados com a HeyGen?

Uma vez que seu vídeo de anúncio esteja finalizado, a HeyGen oferece opções flexíveis para compartilhamento e exportação. Você pode facilmente compartilhar seu vídeo profissionalmente gerado online em várias plataformas digitais ou baixá-lo para apresentações e distribuição mais ampla.

