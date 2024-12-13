Criador de Anúncios da Empresa: Desenhe Sua Mensagem
Crie anúncios impressionantes para a empresa com facilidade, aproveitando os poderosos controles de branding da HeyGen para uma consistência visual perfeita.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo convidativo de 45 segundos para departamentos de RH e líderes de equipe apresentarem novos contratados, enfatizando um tom caloroso e acolhedor. Destaque "avatares de IA" amigáveis transmitindo a mensagem, acompanhados por música de fundo suave e positiva e gráficos limpos que destacam a facilidade de criar vídeos personalizados de "anúncio de novo funcionário", ajudando a "desenhar anúncios" que promovem a conexão da equipe.
Produza um vídeo de anúncio corporativo de 60 segundos voltado para equipes de comunicação interna e organizadores de eventos, detalhando um próximo evento da empresa ou uma atualização significativa. Este vídeo deve possuir um estilo visual profissional e envolvente, apresentando texto claro na tela e uma narração confiante gerada usando o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen, ilustrando o poder de um moderno "criador de anúncios da empresa" para comunicações abrangentes de "anúncio de evento".
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 30 segundos para pequenos empresários e generalistas de marketing, destacando a flexibilidade de "templates personalizáveis" para qualquer comunicação empresarial. Empregue uma estética visual elegante e fácil de usar que demonstre vários elementos de design, apoiada pelo extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para "ativos criativos", permitindo que os usuários personalizem facilmente seus anúncios com visuais impactantes e uma trilha instrumental positiva.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Anúncios de Produtos e Serviços.
Desenvolva anúncios em vídeo impactantes para lançamentos de produtos e novas ofertas de serviços rapidamente usando IA.
Compartilhe Atualizações da Empresa nas Redes Sociais.
Gere rapidamente clipes de vídeo envolventes para divulgar anúncios e notícias da empresa nas plataformas sociais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios corporativos envolventes?
A HeyGen atua como um avançado criador de anúncios corporativos com tecnologia de IA, permitindo que os usuários desenhem anúncios com um toque profissional sem esforço. Nossa plataforma utiliza templates personalizáveis e recursos inteligentes de IA para gerar comunicações em vídeo atraentes de forma rápida e eficiente.
Quais opções criativas e recursos de personalização estão disponíveis na HeyGen para anúncios?
A HeyGen oferece extensos ativos criativos, uma rica biblioteca de design e templates totalmente personalizáveis para tornar cada anúncio único. Os usuários podem personalizar designs com fontes e cores específicas, garantindo um anúncio verdadeiramente personalizado que combina perfeitamente com a identidade da marca.
A HeyGen pode ser usada para criar vários tipos de anúncios em vídeo corporativos?
Sim, a HeyGen é um criador de anúncios corporativos versátil, adequado para uma ampla gama de necessidades corporativas, desde lançamentos de produtos significativos e anúncios de eventos até a recepção de novos funcionários. Ela simplifica a criação de um anúncio para qualquer comunicação interna ou externa, proporcionando resultados profissionais.
Quais são as principais maneiras de distribuir anúncios gerados com a HeyGen?
Uma vez que seu vídeo de anúncio esteja finalizado, a HeyGen oferece opções flexíveis para compartilhamento e exportação. Você pode facilmente compartilhar seu vídeo profissionalmente gerado online em várias plataformas digitais ou baixá-lo para apresentações e distribuição mais ampla.