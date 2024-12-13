Criador de Anúncios em Vídeo da Empresa: Crie Anúncios Rápidos com IA

Crie anúncios empresariais atraentes em minutos usando nossas ferramentas com tecnologia de IA, transformando seus roteiros em visuais dinâmicos.

Crie um vídeo de 60 segundos, brilhante e informativo, para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, demonstrando como o HeyGen simplifica o processo de se tornar um "criador de vídeos publicitários da empresa". O estilo visual deve ser limpo e profissional, com um tom de áudio encorajador e amigável, destacando a facilidade de usar "Modelos e cenas" prontos e o editor intuitivo de arrastar e soltar para produzir rapidamente anúncios em vídeo atraentes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos direcionado a agências de marketing digital e diretores criativos, ilustrando o poder do HeyGen como um "criador de anúncios em vídeo com IA". A estética visual deve ser de ponta e visualmente rica, acompanhada por música de fundo energética e moderna. Destaque a integração perfeita de "avatares de IA" e demonstre a geração superior de "narração" para produzir anúncios personalizados de alto impacto sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo acelerado de 1 minuto para gerentes de e-commerce e especialistas em mídias sociais focado na eficiência de como "criar anúncios em vídeo" para várias plataformas. O estilo visual deve ser envolvente e otimizado para consumo rápido, com música eletrônica contemporânea. Destaque o "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen e as "Legendas automáticas" para criar "anúncios de mídia social" impactantes que ressoam em todos os canais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo sofisticado de 2 minutos voltado para equipes de comunicação corporativa e gerentes de marca, enfatizando como o HeyGen capacita a criação de "anúncios em vídeo" polidos que mantêm a consistência da marca. O estilo visual deve ser autoritário e elegante, complementado por música instrumental motivacional. Mostre o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para mensagens consistentes e o extenso "Suporte a biblioteca de mídia/estoque" para aprimorar a narrativa visual.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Anúncios em Vídeo da Sua Empresa

Crie anúncios em vídeo atraentes para o seu negócio com nosso criador de anúncios em vídeo com IA, projetado para velocidade e impacto em todas as plataformas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo de vídeo profissional ou comece com um roteiro para definir a mensagem central do seu anúncio. Nossa plataforma facilita o início do seu processo criativo para um anúncio poderoso.
2
Step 2
Adicione Seus Visuais e Marca
Incorpore seus ativos de mídia, personalize o texto e adicione facilmente um avatar de IA profissional para apresentar sua mensagem. Ajuste os elementos para corresponder à identidade única da sua marca.
3
Step 3
Crie e Aprimore com IA
Aproveite as ferramentas com tecnologia de IA para gerar narrações, adicionar legendas dinâmicas e aperfeiçoar o fluxo do seu anúncio. Nossos recursos inteligentes garantem que sua mensagem seja clara e envolvente para anúncios em mídias sociais.
4
Step 4
Exporte e Publique Seu Anúncio
Finalize seu anúncio com edição de um clique e exporte-o em proporções ideais para várias plataformas. Publique seu anúncio em vídeo de alta qualidade para engajar efetivamente seu público-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Testemunhos de Clientes

.

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos poderosos com IA, construindo confiança e credibilidade para a publicidade da sua marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo técnico de criação de anúncios em vídeo?

O HeyGen simplifica o processo técnico de criação de anúncios em vídeo com seu editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas com tecnologia de IA. Você pode montar cenas de forma eficiente, integrar mídia e aplicar branding com recursos de edição de um clique, tornando a criação de anúncios em vídeo profissionais acessível a todos.

O HeyGen pode me ajudar a criar anúncios de mídia social de alta qualidade rapidamente?

Sim, o HeyGen é projetado especificamente para ajudá-lo a criar anúncios em vídeo para plataformas de mídia social com rapidez e qualidade. Aproveite uma ampla gama de modelos de vídeo, avatares de IA realistas e capacidades robustas de geração de roteiros para produzir conteúdo envolvente sem esforço.

Quais ferramentas com tecnologia de IA o HeyGen oferece para gerar anúncios em vídeo?

O HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia de IA para agilizar a criação de anúncios em vídeo, incluindo avatares de IA realistas e geração poderosa de roteiros. Nossa plataforma também permite a conversão perfeita de texto para vídeo e geração profissional de narração, transformando suas ideias em conteúdo visual atraente.

Como posso garantir que a identidade da minha marca seja consistente em todos os anúncios em vídeo feitos com o HeyGen?

O HeyGen garante a consistência da identidade da marca em todos os seus projetos de criador de anúncios em vídeo da empresa por meio de controles abrangentes de branding automático. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas para manter uma aparência profissional e coesa para cada anúncio em vídeo que criar.

