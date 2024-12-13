Criador de Vídeos para Comunidade: Crie Vídeos Envolventes com IA

Construa conteúdo de vídeo gerado por usuários envolvente com personalização perfeita usando nossos modelos e cenas intuitivos.

Crie um vídeo instrucional de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas, demonstrando como o HeyGen funciona como um gerador de vídeos com IA. O estilo visual deve ser limpo e informativo, com uma trilha sonora animada, mostrando a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 90 segundos projetado para gerentes de comunidade, destacando diversas histórias em vídeo geradas por usuários de seus membros. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente e autêntico, apresentando vários avatares de IA para representar as vozes da comunidade, promovendo um senso de identidade e pertencimento compartilhado.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para equipes de marketing, atuando como um criador de vídeos para redes sociais, que rapidamente destaque um novo recurso do produto. O estilo visual deve ser moderno e atraente, com música de fundo energética, utilizando os Modelos e cenas do HeyGen para adaptar rapidamente o conteúdo para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo abrangente de 2 minutos voltado para educadores e treinadores, detalhando um conceito técnico complexo. O estilo visual precisa ser profissional e claro, apoiado por uma narração de IA com voz humana calma e autoritária, demonstrando o poder da geração de Narração para instruções detalhadas.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Comunidade

Crie facilmente conteúdo de vídeo gerado por usuários envolvente e faça sua comunidade crescer com ferramentas intuitivas de IA, transformando suas ideias em vídeos compartilháveis.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece usando nosso gerador de vídeos com IA para transformar instantaneamente suas ideias em um roteiro atraente, estabelecendo a base para o vídeo da sua comunidade.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou carregando sua própria mídia para dar vida à história da sua comunidade visualmente.
3
Step 3
Gere Sua Narração
Aproveite a geração de narração para adicionar uma narração autêntica e com voz humana ao seu vídeo, garantindo que a mensagem da sua comunidade seja ouvida de forma clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação aplicando quaisquer ferramentas de edição de vídeo necessárias e, em seguida, exporte facilmente, pronta para ser compartilhada em seus canais de mídia social.

Casos de Uso

Destaque Sucessos da Comunidade

Desenvolva vídeos de IA atraentes para celebrar conquistas dos membros e mostrar o impacto positivo da sua comunidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza IA para simplificar a criação de vídeos?

O HeyGen aproveita a IA avançada como um gerador de vídeos com IA, transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA realistas e narrações de IA com voz humana. Isso simplifica significativamente o processo de produção, permitindo que você crie conteúdo de vídeo autêntico de forma eficiente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece ferramentas robustas de edição de vídeo, incluindo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e modelos personalizáveis. Você pode personalizar seus vídeos com controles de marca e integrar conteúdo de uma biblioteca abrangente de mídia de estoque para alcançar o visual desejado.

Posso usar avatares de IA específicos e narrações nos meus vídeos do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas e narrações de IA com voz humana avançadas. Essas capacidades permitem que você adapte a apresentação do seu vídeo para combinar perfeitamente com sua mensagem e público.

Com que rapidez o HeyGen pode gerar um vídeo pronto para uso?

O gerador de vídeos com IA do HeyGen é projetado para velocidade e eficiência. Utilizando seus modelos intuitivos e a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de um roteiro, você pode criar vídeos de alta qualidade para diversos fins, como vídeos explicativos ou promocionais, em um tempo significativamente reduzido.

