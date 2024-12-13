Gerador de Vídeo de Atualização Comunitária: Crie Conteúdo Envolvente

Aumente o engajamento da comunidade com atualizações de vídeo dinâmicas, impulsionadas por avatares de IA realistas que dão vida à sua mensagem.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo introdutório dinâmico de 30 segundos, perfeito para equipes de marketing que buscam integrar novos usuários, apresentando avatares de IA amigáveis e modernos. O objetivo é produzir vídeos envolventes que conectem instantaneamente com o público através de um tom de conversa e visuais elegantes, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para dar vida às mensagens sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional profissional de 60 segundos direcionado a pequenas empresas e criadores de conteúdo, demonstrando como é fácil gerar conteúdo complexo usando um gerador de texto-para-vídeo. O estilo visual deve ser limpo e inspirador, acompanhado por um áudio conciso e explicativo, fazendo pleno uso dos diversos Modelos & cenas da HeyGen para agilizar a produção de vídeo e alcançar um visual polido.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo acessível de comunicação interna de 50 segundos, ideal para educadores ou grandes organizações, resumindo informações chave de um Gerador de Newsletter Potencializado por IA. O estilo visual e de áudio deve ser direto e autoritário, com foco em clareza e compreensão universal. Certifique-se de que o vídeo inclua Legendas/legendas geradas pela HeyGen para máxima alcance e inclusão em todos os ambientes de visualização.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Atualização Comunitária

Transforme rapidamente suas atualizações comunitárias em vídeos envolventes com IA, economizando tempo e cativando seu público sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos pré-fabricados projetados para atualizações comunitárias, ou comece com uma tela em branco para iniciar a criação do seu vídeo. Isso ajuda a iniciar seu projeto de forma eficiente.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Insira diretamente o texto de atualização da sua comunidade. Em seguida, selecione um avatar de IA realista de nossa coleção diversificada para narrar sua mensagem, dando vida visualmente às suas atualizações.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Refine seu vídeo com recursos de edição totalmente personalizáveis, incluindo elementos de branding, mídia de fundo e música. Adicione facilmente legendas/legendas para melhorar a acessibilidade para todos os espectadores.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo final de atualização comunitária de alta qualidade. Uma vez renderizado, compartilhe-o sem esforço em suas plataformas de mídia social para alcançar e informar efetivamente seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o engajamento em treinamentos comunitários

Melhore o engajamento e a retenção em treinamentos comunitários criando vídeos dinâmicos potencializados por IA para atualizações e recursos educacionais.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode servir como um Gerador de Atualização Comunitária por IA?

A HeyGen capacita os construtores de comunidades a criar vídeos envolventes para atualizações de produtos e anúncios sem esforço. Com capacidades avançadas de gerador de vídeo por IA, você pode transformar texto em conteúdo de vídeo dinâmico, completo com avatares de IA, perfeito para compartilhar atualizações vitais da comunidade.

Quais recursos inovadores a HeyGen oferece para criação de vídeos?

A HeyGen se destaca como um poderoso gerador de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários criem vídeos profissionais a partir de roteiros em minutos. Ela integra avatares de IA realistas, juntamente com recursos como geração de narração e recursos de edição personalizáveis, para produzir vídeos atraentes e envolventes.

Posso personalizar vídeos feitos com a HeyGen para corresponder à minha marca?

Absolutamente. A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos e cenas pré-fabricados que são totalmente personalizáveis, incluindo controles de branding para logotipos e cores. Você também pode adicionar legendas/legendas automaticamente, garantindo que seus vídeos gerados por IA se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca e alcancem um público mais amplo.

A HeyGen é adequada para equipes de marketing e conteúdo de mídia social?

Sim, a HeyGen é um gerador de vídeo por IA ideal para equipes de marketing que buscam produzir vídeos de alta qualidade e envolventes para várias plataformas. Suas ferramentas eficientes de edição de vídeo e opções de compartilhamento em mídias sociais tornam simples a criação de conteúdo impactante para lançamentos de produtos, promoções ou comunicação regular.

