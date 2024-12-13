Gerador de Vídeos de Serviços Comunitários: Crie Vídeos Impactantes

Crie vídeos atraentes para sua comunidade com avatares de IA realistas, economizando tempo e recursos.

630/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para treinadores técnicos e profissionais de L&D dentro de organizações de serviços comunitários, desenvolva um vídeo de treinamento técnico de 2 minutos. Esta peça precisa de um estilo visual limpo e demonstrativo, mesclando segmentos de gravação de tela da interface do HeyGen com explicações entregues por avatares de IA para maior clareza. Uma narração precisa e instrutiva deve guiar os espectadores, enfatizando como os Templates & cenas da plataforma e as legendas integradas facilitam o uso eficiente do gerador de vídeos de IA para criar conteúdos instrucionais detalhados.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de anúncio de serviço público (PSA) de 45 segundos para equipes de marketing e comunicação envolvidas em iniciativas governamentais locais e comunitárias. Empregue um estilo visual dinâmico e chamativo com mudanças rápidas de cena e visuais impactantes retirados do suporte de biblioteca/estoque de mídia do HeyGen. O áudio deve apresentar uma narração urgente, mas clara, transmitindo informações críticas ao aproveitar a capacidade do gerador de texto-para-vídeo para criação rápida de vídeos que atendam às necessidades imediatas da comunidade.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a líderes comunitários e coordenadores de voluntários que gerenciam grupos diversos. A estética visual deve ser brilhante e inclusiva, mostrando vários avatares digitais representando diferentes demografias. Uma narração amigável e multilíngue, habilitada pela geração de narração do HeyGen, deve destacar a facilidade de criar vídeos alinhados à marca. Além disso, demonstre como o redimensionamento de proporção e exportações permitem uma adaptação perfeita para várias plataformas de mídia social, garantindo um amplo alcance comunitário.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o gerador de vídeos de serviços comunitários

Crie vídeos impactantes para alcance comunitário, educação e apoio de forma fácil, aproveitando a IA para transmitir sua mensagem com clareza e engajamento.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de templates pré-fabricados projetados para atender a várias necessidades de serviços comunitários, iniciando seu processo de criação de vídeo de forma eficiente.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Cole seu texto no gerador de texto-para-vídeo. Nossa IA transformará seu roteiro em narrações profissionais e visuais sincronizados, economizando seu tempo.
3
Step 3
Personalize com um Avatar de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Personalize sua aparência para alinhar-se com a identidade e marca da sua comunidade.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Renderize e exporte seu vídeo polido em alta definição, otimizado para compartilhamento em redes sociais ou incorporação em seu site para completar sua criação de vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Impacto Comunitário

.

Destaque o impacto positivo de iniciativas comunitárias e histórias de sucesso por meio de conteúdo de vídeo envolvente gerado por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeos de IA do HeyGen transforma texto em vídeos envolventes?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de "gerador de texto-para-vídeo" para converter seus roteiros em vídeos polidos com "áudio sincronizado" e "avatares digitais" realistas. Essa "automação de IA" simplifica a "criação de vídeos", permitindo que você produza conteúdo de alta qualidade de forma eficiente, sem a necessidade de habilidades extensas de "edição de vídeo".

Posso personalizar avatares de IA no HeyGen para atender às minhas necessidades específicas de conteúdo?

Absolutamente. O HeyGen oferece uma ampla seleção de "avatares de IA" altamente "personalizáveis", permitindo que você ajuste sua aparência e voz. Você pode aproveitar recursos como "clonagem de voz" e "sincronização labial" precisa para criar "cabeças falantes" envolventes que combinam perfeitamente com sua marca e mensagem.

Quais ferramentas impulsionadas por IA o HeyGen oferece para acelerar a geração de vídeos?

O HeyGen fornece um conjunto robusto de "ferramentas impulsionadas por IA", incluindo um poderoso "Gerador de Roteiros de IA" e uma biblioteca de "templates pré-fabricados", para "economizar tempo" significativamente na "geração de vídeos". Nossos recursos de "automação de IA" permitem que usuários sem "expertise técnica" produzam vídeos profissionais rapidamente.

O HeyGen oferece opções flexíveis para exportar e integrar conteúdo de vídeo gerado por IA?

Sim, o HeyGen garante uma integração perfeita permitindo que você exporte seu "vídeo gerado por IA" como um "arquivo MP4 de alta resolução", compatível com praticamente qualquer plataforma. Além disso, o HeyGen suporta opções avançadas de "Agendamento e Publicação Automática", além de fornecer um "Link para Vídeo" exclusivo para compartilhamento fácil e "Integração de Mercado".

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo