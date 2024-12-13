O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e narração de IA para dar vida aos vídeos de conscientização de segurança, tornando-os mais envolventes e relacionáveis. Essas ferramentas alimentadas por IA permitem uma narração com som natural e apresentadores profissionais na tela, aprimorando a clareza e o impacto do conteúdo do seu gerador de explicação de segurança comunitária.