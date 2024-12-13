Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e organizadores comunitários, mostrando como eles podem facilmente construir uma forte presença online. O estilo visual deve ser animado e colorido, apresentando cortes rápidos de atividades comunitárias diversas, acompanhados por uma narração energética e amigável de IA. Destaque as capacidades do HeyGen como um poderoso "criador de vídeos promocionais comunitários" demonstrando o uso rápido de suas "Modelos e cenas" e vasta biblioteca de "modelos de vídeo" para produzir conteúdo envolvente em minutos.

Gerar Vídeo