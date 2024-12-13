Criador de Vídeos para Programas Comunitários: Crie Histórias Envolventes

Crie vídeos promocionais atraentes e compartilhe histórias autênticas. Nosso recurso de Legendas/legendas garante que sua mensagem alcance a todos.

437/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos voltado para empresas locais e potenciais voluntários, incentivando seu apoio a uma próxima iniciativa comunitária. Utilize o recurso de Modelos & cenas do HeyGen para criar um estilo visual profissional, mas acessível, com gráficos brilhantes e envolventes e música animada, delineando claramente como seu envolvimento pode fazer a diferença.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos projetado para novatos, detalhando como participar e se beneficiar de um programa comunitário específico. Empregue um avatar amigável de IA do HeyGen para narrar o processo de forma clara e concisa contra um fundo de gráficos limpos e ilustrativos, garantindo uma introdução acessível e envolvente para o público-alvo com um estilo de áudio suave e encorajador.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo impactante de 30 segundos para redes sociais, voltado para um público online mais amplo, celebrando uma conquista significativa ou marco de um projeto comunitário. Este vídeo deve aproveitar o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para curar imagens visualmente ricas e dinâmicas, acompanhadas por música inspiradora e sobreposições de texto impactantes para destacar realizações chave, impulsionando o engajamento e a conscientização para futuros esforços de criação de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Programas Comunitários

Crie facilmente vídeos promocionais envolventes e histórias autênticas para seu programa comunitário com o gerador de vídeos por IA do HeyGen.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais para iniciar a criação do vídeo do seu programa comunitário, ou comece com uma tela em branco para construir do zero.
2
Step 2
Adicione Histórias Autênticas do Seu Programa
Carregue seu conteúdo de vídeo gerado por usuários existente ou utilize a extensa biblioteca de mídia do HeyGen para mostrar o coração e o impacto do seu programa comunitário.
3
Step 3
Aprimore com IA e Branding
Gere legendas precisas para garantir que seus vídeos do programa comunitário sejam acessíveis a um público mais amplo, e aplique sua marca com logotipos e cores personalizadas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seus Vídeos Promocionais
Renderize seu vídeo final em vários formatos de proporção para diferentes plataformas, depois exporte e publique facilmente seus vídeos promocionais envolventes para engajar sua comunidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Sua Comunidade

.

Produza vídeos inspiradores e motivacionais para fomentar um forte senso de pertencimento e impulsionar a participação dentro da sua comunidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para vídeos promocionais e outros conteúdos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos ao utilizar seu avançado gerador de vídeos por IA, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos promocionais profissionais com facilidade. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e modelos de vídeo prontos para uso tornam-no acessível para qualquer criador de vídeos.

O HeyGen pode ajudar a criar histórias autênticas com avatares de IA?

Com certeza, o HeyGen capacita os usuários a contar histórias autênticas gerando avatares de IA realistas e narrações sofisticadas por IA diretamente do texto. Isso permite narrativas envolventes sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de vídeos eficaz para programas comunitários ou para vídeos explicativos?

O HeyGen é um criador de vídeos eficaz para programas comunitários e ideal para vídeos explicativos devido aos seus recursos abrangentes, incluindo legendas automáticas, uma vasta biblioteca de imagens e mídia de estoque, e opções flexíveis de publicação em redes sociais. Ele garante que sua mensagem seja clara e alcance um público amplo.

O HeyGen suporta recursos avançados de edição de vídeo para consistência de marca?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre logotipos e paletas de cores específicas para manter a consistência em todos os seus projetos de edição de vídeo. Isso garante que cada vídeo reflita a imagem profissional da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo