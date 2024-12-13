Crie um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a organizadores comunitários ocupados e funcionários de ONGs, demonstrando como eles podem rapidamente gerar atualizações comunitárias. O estilo visual deve ser limpo e profissional, complementado por uma voz amigável de IA. Mostre a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, aproveitando avatares de IA para representação diversa, atuando assim como um gerador eficiente de roteiro para vídeo de IA.

Gerar Vídeo