Criador de Vídeos para Alcance Comunitário: Engaje Seu Público

Crie vídeos prontos para redes sociais com avatares de IA realistas para conexões comunitárias autênticas.

Crie um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a organizadores comunitários ocupados e funcionários de ONGs, demonstrando como eles podem rapidamente gerar atualizações comunitárias. O estilo visual deve ser limpo e profissional, complementado por uma voz amigável de IA. Mostre a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro, aproveitando avatares de IA para representação diversa, atuando assim como um gerador eficiente de roteiro para vídeo de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos voltado para diretores de marketing de iniciativas comunitárias, ilustrando o poder do vídeo de IA na criação de uma campanha de engajamento comunitário impactante. Os visuais devem ser envolventes e modernos, apresentando diversos avatares de IA interagindo em vários Templates e cenas do HeyGen. Destaque a facilidade de criar vídeos prontos para redes sociais com o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial técnico abrangente de 2 minutos para criadores de conteúdo e produtores de vídeo experientes em tecnologia dentro de organizações de serviço público, detalhando o processo de geração de vídeo de ponta a ponta. Empregue um estilo visual passo a passo com sobreposições de texto claras na tela, apoiado pela extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen. Enfatize como legendas são geradas automaticamente para acessibilidade, simplificando fluxos de trabalho de edição e transcrição de vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo caloroso e autêntico de 45 segundos para equipes de comunicação do governo local e líderes comunitários, focando em como criar mensagens de vídeo personalizadas para grupos comunitários específicos. O estilo visual profissional deve manter controles de marca consistentes ao longo do vídeo. Utilize a geração de voz de IA do HeyGen para entregar mensagens claras, garantindo que cada vídeo personalizado pareça direto e relevante para seu público-alvo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Usar um Criador de Vídeos para Alcance Comunitário

Crie vídeos de engajamento comunitário impactantes sem esforço com IA, transformando sua mensagem em histórias visuais atraentes prontas para qualquer plataforma.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo sua mensagem. Nosso gerador de roteiro para vídeo de IA trará suas palavras à vida.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem, adicionando um toque humano ao seu vídeo de alcance comunitário.
3
Step 3
Adicione Marca e Mídia
Incorpore o logotipo e as cores da sua organização para garantir que seu vídeo esteja alinhado com sua identidade, usando nossos controles intuitivos de marca.
4
Step 4
Exporte Vídeos Prontos para Redes Sociais
Finalize seu projeto exportando seu vídeo em vários formatos de proporção, criando vídeos prontos para redes sociais perfeitamente otimizados para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Mostre Histórias de Impacto Comunitário

Destaque o impacto positivo de suas iniciativas mostrando histórias de sucesso comunitário através de vídeos de IA envolventes.

Perguntas Frequentes

Qual é o processo do HeyGen para gerar vídeos de IA a partir de um roteiro?

O HeyGen funciona como um avançado gerador de roteiro para vídeo de IA, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais. Sua capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta combina narrações de voz de IA de alta qualidade, visuais dinâmicos e avatares de IA para produzir vídeos prontos para redes sociais de forma eficiente.

O HeyGen oferece controles de marca para vídeos personalizados?

Com certeza. O HeyGen fornece robustos controles de marca, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e fontes personalizadas em seus vídeos. Isso garante que toda produção de vídeo de marketing esteja perfeitamente alinhada com suas diretrizes de marca estabelecidas.

Como os avatares de IA do HeyGen melhoram os vídeos de alcance comunitário?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados para criar vídeos de alcance comunitário envolventes que promovem um engajamento comunitário impactante. Esses avatares de IA realistas podem transmitir sua mensagem com narrações expressivas, tornando seu conteúdo mais relacionável e envolvente para seu público.

Iniciantes podem criar vídeos impactantes com o HeyGen?

Sim, o HeyGen é projetado com um editor amigável para iniciantes e oferece inúmeros templates de vídeo para simplificar o processo de criação. Isso permite que qualquer pessoa produza rapidamente vídeos prontos para redes sociais para marketing ou alcance comunitário sem experiência extensa em edição de vídeo.

