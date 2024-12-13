Crie um vídeo envolvente de 30 segundos projetado para promover um próximo evento de limpeza comunitária, direcionado a moradores locais e potenciais voluntários. O estilo visual deve ser brilhante e esperançoso, apresentando cortes rápidos de pessoas fazendo a diferença, com uma trilha sonora encorajadora ao fundo e uma narração amigável gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen. Este vídeo pronto para redes sociais visa inspirar a participação em nossos esforços de alcance comunitário.

