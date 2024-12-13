O HeyGen oferece recursos robustos como "legendas automáticas" para melhorar a acessibilidade dos vídeos para todos os públicos. O intuitivo "editor de arrastar e soltar" simplifica o processo de produção, facilitando a criação de vídeos polidos. Você também pode aproveitar a abrangente "biblioteca de mídia de arquivo" do HeyGen para enriquecer o apelo visual do seu vídeo.