Criador de Vídeos de Diretrizes Comunitárias para Criação Rápida de Vídeos com IA

Transforme suas políticas de conteúdo e SOPs em vídeos de treinamento envolventes em minutos com Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

460/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para todos os funcionários da empresa, detalhando as atualizações recentes nas nossas políticas internas de conteúdo. O estilo visual deve ser profissional e corporativo, usando texto informativo na tela e uma narração clara, autoritária, mas acessível. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e os Modelos & cenas da HeyGen para agilizar a produção deste conteúdo de treinamento vital.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a criadores de conteúdo, incentivando a moderação responsável de conteúdo e destacando as melhores práticas para criação de vídeos. O estilo visual deve ser energético e envolvente, incorporando cortes rápidos e exemplos estilizados, tudo apoiado por uma narração inspiradora e música de fundo moderna. Utilize as Legendas/captions da HeyGen e o acesso à sua Biblioteca de mídia/suporte de estoque para adicionar polimento e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos para moderadores de comunidade e administradores de plataforma, explicando os novos recursos do nosso kit de ferramentas de moderação. O estilo visual deve ser claro e tecnicamente preciso, incorporando sobreposições de captura de tela que destacam funcionalidades chave, complementadas por uma narração calma e instrutiva. Este vídeo se beneficiará do redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para várias plataformas da HeyGen e sua eficiente geração de narração para explicações precisas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Diretrizes Comunitárias

Crie diretrizes comunitárias, SOPs e políticas de conteúdo claras e em conformidade com vídeos impulsionados por IA, garantindo comunicação envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando suas diretrizes comunitárias ou políticas de conteúdo no editor de roteiro. Aproveite nosso recurso de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para dar vida ao seu texto instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca e transmitir sua mensagem com clareza e profissionalismo, aprimorando seu conteúdo instrucional.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes, música de fundo e aplique seus "Controles de branding" personalizados para garantir consistência com a identidade da sua organização para vídeos de treinamento.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Finalize sua "criação de vídeo" gerando o vídeo completo. Inclua "Legendas/captions" para acessibilidade, depois exporte e compartilhe suas diretrizes profissionais sem esforço.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Políticas Complexas

.

Desmembre regras complexas de moderação de conteúdo e procedimentos operacionais padrão em formatos de vídeo visualmente digeríveis e interativos.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen um excelente Gerador de Vídeos com IA para conteúdo criativo?

O Gerador de Vídeos com IA da HeyGen se destaca por simplificar a criação de vídeos, permitindo que você transforme um simples roteiro em conteúdo dinâmico e criativo. Nossa plataforma oferece uma riqueza de modelos intuitivos e capacidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, capacitando os usuários a produzir rapidamente vídeos envolventes.

Posso personalizar os avatares de IA da HeyGen para necessidades específicas de branding e moderação de conteúdo?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos e recursos personalizáveis para garantir que seus avatares de IA se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca e apoiem seus esforços de moderação de conteúdo. Isso permite uma comunicação consistente e profissional em todos os seus vídeos, incluindo aqueles que atuam como criadores de vídeos de diretrizes comunitárias.

Que tipos de conteúdo instrucional posso desenvolver com a HeyGen?

A HeyGen é ideal para desenvolver diversos conteúdos instrucionais, desde vídeos de treinamento abrangentes, SOPs e políticas de conteúdo críticas. Nossa plataforma suporta a criação eficiente de vídeos, tornando simples transmitir informações importantes de forma clara e eficaz.

Como a HeyGen garante acessibilidade e comunicação eficaz em vídeos gerados?

A HeyGen prioriza a acessibilidade através da geração avançada de narração e legendas automáticas para todos os seus vídeos. Ao aproveitar nossa funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, você pode garantir que sua mensagem seja entregue com clareza e impacto para qualquer público.

