Crie narrativas visuais envolventes e conteúdo social atraente sem esforço com modelos versáteis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos de conteúdo social envolvente para redes sociais, destinado a informar os membros da comunidade sobre um próximo evento local. O estilo visual deve ser energético, com gráficos brilhantes e uma trilha musical animada, apresentando um avatar de IA entregando detalhes chave do evento diretamente ao público. Esta criação de criador de vídeos online deve ser concisa e facilmente compartilhável em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo profissional de campanhas de arrecadação de fundos de 60 segundos, projetado para atrair potenciais doadores e empresas locais. O estilo visual e de áudio deve ser empático e emocionalmente ressonante, destacando a necessidade urgente e os resultados positivos de suas contribuições através de uma narrativa envolvente. Aproveite o recurso de texto para vídeo do HeyGen para garantir uma mensagem poderosa e consistente, aprimorando sua marca e personalização.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo autêntico de estilo documentário de 50 segundos retratando "um dia na vida" de um projeto bem-sucedido de Criador de Vídeos de Engajamento Comunitário, voltado para o público em geral e novos membros em potencial. O estilo visual deve ser dinâmico e real, capturando momentos espontâneos com sons naturais e uma música de fundo positiva e leve. Garanta clareza e acessibilidade para todos os espectadores incorporando legendas do HeyGen para compartilhar efetivamente a história da iniciativa.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Melhoria Comunitária

Transforme facilmente suas ideias comunitárias em vídeos envolventes com IA, promovendo conexão e aumentando o engajamento para sua causa ou organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece elaborando sua mensagem. Use o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente seu conteúdo escrito em uma narrativa de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA" para representar sua mensagem, ou escolha um modelo adequado para definir o cenário do seu vídeo comunitário.
3
Step 3
Personalize e Marque
Aprimore seu vídeo com "controles de marca" como logotipos e cores personalizados para alinhar com a identidade da sua comunidade, garantindo uma aparência profissional e consistente.
4
Step 4
Exporte e Envolva
Finalize seu vídeo e "Exporte" em vários formatos. Compartilhe seu conteúdo social comunitário envolvente em várias plataformas para maximizar o alcance e a interação.

Casos de Uso

Inspire e Motive os Membros da Comunidade

Entregue mensagens de vídeo poderosas e inspiradoras para fomentar um espírito comunitário positivo e impulsionar a ação coletiva de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos de melhoria comunitária?

O HeyGen capacita você a criar conteúdo social comunitário envolvente com facilidade, utilizando uma ampla gama de modelos e opções robustas de marca e personalização para narrativas visuais envolventes.

Quais recursos avançados de gerador de vídeo com IA o HeyGen oferece?

O HeyGen utiliza IA de ponta para transformar seus roteiros em vídeos cativantes, apresentando avatares de IA realistas e funcionalidade perfeita de texto para vídeo para criação de conteúdo dinâmico.

O HeyGen pode simplificar minha experiência de criador de vídeos online para várias plataformas?

Sim, o HeyGen é projetado como um criador de vídeos online intuitivo, oferecendo ferramentas de edição de vídeo fáceis de usar, como legendas automáticas e redimensionamento flexível de proporção para otimizar o conteúdo para qualquer plataforma de mídia social.

Como posso efetivamente marcar e personalizar meus vídeos usando o HeyGen?

O HeyGen oferece controles abrangentes de marca, permitindo que você integre facilmente seu logotipo e cores da marca nos modelos, garantindo que cada vídeo reflita poderosamente sua narrativa visual única.

