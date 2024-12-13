Crie um vídeo inspirador de 45 segundos para os moradores locais, mostrando o sucesso de uma recente campanha de limpeza comunitária, com o objetivo de incentivar mais participação voluntária. O estilo visual deve ser brilhante e positivo, apresentando imagens de antes e depois, enquanto o áudio deve ter uma trilha sonora motivadora com narração clara, aprimorada pela geração de voz do HeyGen, tornando a narrativa impactante e promovendo o engajamento comunitário.

