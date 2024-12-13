Gerador de Vídeos de Engajamento Comunitário: Crie Vídeos Impactantes

Crie vídeos prontos para publicação para sua comunidade que realmente ressoem, utilizando nossos diversos Modelos e cenas para impacto instantâneo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de atualização interna de 45 segundos para gerentes de projeto, introduzindo novas mudanças no fluxo de trabalho. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional transmitindo informações-chave com um tom animado e informativo, mantendo uma imagem de marca consistente. Utilize a capacidade de "Avatares de IA" da HeyGen para personalizar a mensagem sem a necessidade de um apresentador humano, contribuindo para "vídeos de treinamento" e "controles de branding" eficazes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio de 30 segundos para redes sociais sobre um evento comunitário local, direcionado ao público em geral. O estilo visual deve ser vibrante e dinâmico, destacando os destaques do evento com uma voz amigável de IA, garantindo acessibilidade através de legendas claras na tela. Empregue a funcionalidade de "Legendas" da HeyGen para maximizar o alcance e "vídeos de engajamento em redes sociais" para um impacto mais amplo do "gerador de vídeos de engajamento comunitário".
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um guia 'como fazer' abrangente de 2 minutos para novos usuários de software, ilustrando um recurso específico. O vídeo requer uma abordagem visual passo a passo com uma voz calma e instrutiva, aprimorada por imagens de arquivo úteis que contextualizam cada etapa. Utilize o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen para integrar facilmente visuais relevantes, criando "vídeos explicativos" polidos e informativos para "materiais de treinamento".
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Engajamento Comunitário

Transforme suas ideias em vídeos de engajamento comunitário envolventes usando ferramentas com IA projetadas para máximo impacto e conexão com o público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza a tecnologia de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar instantaneamente cenas e visuais, formando a base para sua narrativa envolvente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem e aumentar a empatia. Você também pode fazer upload de sua própria mídia, apoiando conteúdo gerado pelo usuário.
3
Step 3
Adicione Voz e Legendas
Aumente a acessibilidade e o engajamento usando nosso recurso de geração de Narração para vozes de IA realistas. Gere automaticamente Legendas precisas para atender a diversos públicos e preferências de visualização.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas. Compartilhe facilmente seus vídeos de engajamento em redes sociais de alta qualidade para se conectar com sua comunidade e impulsionar um engajamento duradouro.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Motive Sua Comunidade

Produza vídeos motivacionais poderosos para reunir apoio e elevar os membros da sua comunidade com uma narrativa envolvente.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para conversão de Texto para vídeo?

A HeyGen capacita os usuários a transformar texto em vídeos dinâmicos sem esforço. Nosso avançado gerador de vídeos com IA processa seu roteiro, convertendo-o em conteúdo de vídeo de nível profissional com vozes de IA realistas e avatares de IA expressivos, permitindo uma narrativa envolvente sem edição de vídeo complexa.

Quais personalizações e controles de branding a HeyGen oferece para vídeos profissionais?

A HeyGen oferece extensos controles de branding e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para criar vídeos profissionais. Você pode integrar perfeitamente seu kit de marca, incluindo logotipos e paletas de cores específicas, com nossos modelos envolventes, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quão realistas são os avatares de IA gerados pela HeyGen para conteúdo de vídeo?

A HeyGen se especializa em criar avatares de IA altamente realistas que oferecem narrações com som humano. Nosso gerador de vídeos com IA de ponta garante que esses avatares exibam expressões faciais e gestos naturais, proporcionando uma experiência autêntica e envolvente para seu público em vídeos de engajamento em redes sociais.

A HeyGen inclui um gerador de legendas de IA para acessibilidade de vídeo?

Sim, a HeyGen possui um gerador de legendas de IA integrado que cria automaticamente legendas precisas para todos os seus vídeos. Essa capacidade de legendas automáticas melhora a acessibilidade e o engajamento, apoiando a comunicação multilíngue para um público mais amplo.

