Sim, o HeyGen é projetado para ser uma ferramenta de criação de vídeos incrivelmente fácil de usar, perfeita para criar vídeos de anúncio online sem experiência prévia em edição de vídeo. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar, combinado com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo, torna o processo de criação simples e eficiente. Você pode produzir vídeos de anúncio cativantes em minutos, prontos para serem compartilhados nas redes sociais e outras plataformas.