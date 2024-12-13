Criador de Vídeos de Anúncio Comunitário: Crie Atualizações Envolventes

Crie anúncios profissionais com avatares de IA e modelos de vídeo impressionantes sem esforço.

Crie um vídeo vibrante de anúncio comunitário de 30 segundos para o próximo festival de verão de um parque local, direcionado a famílias e jovens adultos do bairro. O estilo visual deve ser brilhante e energético, apresentando cortes rápidos de pessoas felizes aproveitando atividades ao ar livre, complementado por uma trilha sonora animada e amigável e uma narração clara para destacar os detalhes e atividades do evento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de Anúncio de Serviço Público de 45 segundos com o objetivo de recrutar voluntários para um abrigo de animais local, falando diretamente para indivíduos empáticos de 18 a 55 anos. O vídeo deve ter um estilo visual caloroso e esperançoso, incorporando avatares de IA profissionais para transmitir a mensagem de impacto, apoiado por música de fundo inspiradora.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um Vídeo de Anúncio de Igreja acolhedor de 60 segundos para uma próxima campanha de caridade, destinado tanto a congregantes regulares quanto a novos visitantes em potencial. Utilize um estilo visual sereno e convidativo com iluminação suave e transições gentis, aproveitando modelos e cenas profissionalmente projetados para estruturar a mensagem sobre apoio e envolvimento comunitário, acompanhado por música instrumental calmante.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo ágil de 15 segundos para redes sociais como lembrete da próxima reunião de um clube do livro local, especificamente engajando membros existentes e seguidores casuais no Instagram. O estilo visual deve ser moderno e envolvente com texto animado dinâmico, usando texto-para-vídeo a partir do roteiro para transmitir rapidamente os detalhes principais sobre uma trilha sonora alegre e leve.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio Comunitário

Crie vídeos de anúncio comunitário profissionais e impactantes online sem esforço usando nossa plataforma intuitiva, com ferramentas impulsionadas por IA e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando entre modelos de vídeo profissionalmente projetados ou converta seu roteiro diretamente em vídeo usando o recurso de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Isso simplifica seu processo de criação.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem e Avatares de IA
Insira sua mensagem de anúncio. Melhore seu vídeo selecionando um avatar de IA para apresentar suas informações ou gere narrações de IA em vários idiomas e estilos para entregar seu conteúdo.
3
Step 3
Aplique Branding e Mídia
Aplique sua marca com logotipos e cores personalizados. Integre imagens de arquivo de nossa biblioteca de mídia e adicione elementos dinâmicos como texto animado e legendas para aprimorar sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Quando seu vídeo de anúncio estiver perfeito, utilize nosso recurso de redimensionamento de proporção para otimizá-lo para diferentes plataformas. Exporte seu vídeo final no formato desejado e compartilhe-o com sua comunidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore as Comunicações de Treinamento Comunitário

.

Aumente o engajamento para programas de treinamento comunitário criando vídeos de anúncio dinâmicos e conteúdo educacional com IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar meus vídeos de anúncio comunitário?

HeyGen é um criador de vídeos de anúncio comunitário impulsionado por IA que permite criar anúncios envolventes online rapidamente. Com o HeyGen, você pode transformar roteiros em vídeos dinâmicos usando avatares de IA realistas e recursos de texto-para-vídeo, tornando suas mensagens mais impactantes. Nossa plataforma ajuda você a produzir vídeos de anúncio com aparência profissional para qualquer finalidade, desde anúncios de serviço público até eventos de igreja.

Quais ferramentas de IA o HeyGen oferece para criar vídeos de anúncio?

HeyGen oferece poderosas ferramentas de IA como avatares de IA personalizáveis e narrações avançadas de IA para dar vida aos seus vídeos de anúncio. Você pode simplesmente inserir seu roteiro, e o HeyGen gerará um vídeo envolvente com um apresentador realista, completo com legendas e subtítulos gerados automaticamente para máxima acessibilidade. Este processo simplificado permite a criação rápida de vídeos de alta qualidade sem a necessidade de habilidades complexas de edição.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de anúncio no HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece amplas opções de personalização através de uma vasta gama de modelos de vídeo e cenas profissionalmente projetados. Você pode facilmente integrar seus ativos de marca, controlar cores e adicionar texto dinâmico para garantir que seus vídeos de anúncio reflitam perfeitamente a identidade da sua organização. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar e ferramentas de edição abrangentes dão a você controle criativo total sobre o resultado final.

O HeyGen é uma plataforma fácil de usar para criar vídeos de anúncio online?

Sim, o HeyGen é projetado para ser uma ferramenta de criação de vídeos incrivelmente fácil de usar, perfeita para criar vídeos de anúncio online sem experiência prévia em edição de vídeo. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar, combinado com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo, torna o processo de criação simples e eficiente. Você pode produzir vídeos de anúncio cativantes em minutos, prontos para serem compartilhados nas redes sociais e outras plataformas.

