Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
É necessário um vídeo de anúncio de saúde pública de 45 segundos para educar efetivamente o público em geral sobre a prevenção da gripe sazonal. O vídeo adotará um estilo visual claro e informativo, com tons tranquilizadores na narração para garantir máxima acessibilidade para diversos grupos etários. Importante, o recurso de "Subtitles/captions" do HeyGen fornecerá texto automático, aprimorando a compreensão e o alcance desta mensagem vital de educação em saúde pública.
Para o próximo projeto de uma organização sem fins lucrativos local, precisamos produzir um vídeo inspirador de 60 segundos para impulsionar o engajamento de voluntários e doadores. Destinado a potenciais contribuintes, este conteúdo envolvente requer um estilo visual e de áudio sincero e pessoal, usando visuais criativos para contar uma poderosa história de engajamento comunitário. Nossa estratégia inclui utilizar os "AI avatars" do HeyGen para transmitir mensagens-chave com um tom sincero e consistente, tornando a narrativa verdadeiramente impactante.
Crie um vídeo promocional conciso de 15 segundos para a inauguração da padaria "The Daily Dough", direcionado especificamente a residentes locais e potenciais clientes. O estilo visual desejado é moderno e empolgante, completo com transições elegantes e um jingle de fundo cativante, garantindo que seja um vídeo impressionante que chame a atenção. Integre o "Media library/stock support" do HeyGen para enriquecer os visuais com imagens de alimentos de dar água na boca e imagens icônicas de marcos locais, criando um vídeo promocional irresistível.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Produza rapidamente anúncios de vídeo dinâmicos otimizados para plataformas de redes sociais para alcançar eficientemente um público comunitário mais amplo.
Desenvolva Mensagens Comunitárias de Alto Impacto.
Crie vídeos de anúncios atraentes e de alto desempenho usando AI para garantir que suas mensagens comunitárias capturem a atenção e gerem a ação desejada.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios envolventes para minha comunidade?
O Gerador de Vídeos AI do HeyGen simplifica o processo, permitindo que você crie facilmente vídeos de anúncios comunitários atraentes com templates personalizáveis, avatares AI e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros, tornando a narrativa sem esforço.
Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para criar vídeos de anúncios únicos?
O HeyGen oferece extensos controles criativos, incluindo templates personalizáveis, uma biblioteca de mídia diversificada com imagens de arquivo, e opções para adicionar gráficos, texto animado e o logotipo da sua marca para garantir que seus vídeos de anúncios sejam impressionantes e alinhados à marca.
Os recursos de AI do HeyGen podem melhorar a qualidade e a eficiência da produção dos meus anúncios de serviço público?
Sim, o HeyGen utiliza Avatares AI avançados e a funcionalidade de Texto para Vídeo a partir de Roteiro para gerar narrações profissionais e legendas automáticas, aumentando significativamente a qualidade e a eficiência da criação de seus vídeos de serviço público.
Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncios versáteis otimizados para diferentes plataformas?
O HeyGen permite que você gere vídeos estilosos usando vários templates de vídeo, com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que seu conteúdo fique ótimo em todas as plataformas de mídia social e promocionais, maximizando seu alcance.