Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de anúncio de saúde pública de 45 segundos para educar efetivamente o público em geral sobre a prevenção da gripe sazonal. O vídeo adotará um estilo visual claro e informativo, com tons tranquilizadores na narração para garantir máxima acessibilidade para diversos grupos etários. Importante, o recurso de "Subtitles/captions" do HeyGen fornecerá texto automático, aprimorando a compreensão e o alcance desta mensagem vital de educação em saúde pública.
Prompt de Exemplo 2
Para o próximo projeto de uma organização sem fins lucrativos local, precisamos produzir um vídeo inspirador de 60 segundos para impulsionar o engajamento de voluntários e doadores. Destinado a potenciais contribuintes, este conteúdo envolvente requer um estilo visual e de áudio sincero e pessoal, usando visuais criativos para contar uma poderosa história de engajamento comunitário. Nossa estratégia inclui utilizar os "AI avatars" do HeyGen para transmitir mensagens-chave com um tom sincero e consistente, tornando a narrativa verdadeiramente impactante.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 15 segundos para a inauguração da padaria "The Daily Dough", direcionado especificamente a residentes locais e potenciais clientes. O estilo visual desejado é moderno e empolgante, completo com transições elegantes e um jingle de fundo cativante, garantindo que seja um vídeo impressionante que chame a atenção. Integre o "Media library/stock support" do HeyGen para enriquecer os visuais com imagens de alimentos de dar água na boca e imagens icônicas de marcos locais, criando um vídeo promocional irresistível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Anúncios Comunitários

Crie facilmente anúncios comunitários impactantes em minutos, transformando suas mensagens em vídeos envolventes que ressoam com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu roteiro na plataforma. Nossa AI usará este texto para narração automatizada e para alimentar o processo de geração de texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para representar visualmente sua mensagem. Esses avatares entregarão seu anúncio com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Aplique Elementos de Branding
Integre a identidade da sua organização aplicando controles de branding, incluindo seu logotipo e cores da marca, para garantir uma aparência consistente e profissional para seu anúncio.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, use o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para gerar seu anúncio em vários formatos adequados para diferentes plataformas, e então compartilhe com sua comunidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Informe Sua Comunidade

Entregue anúncios de vídeo inspiradores e informativos que motivem sua comunidade, promovendo engajamento e participação positiva.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios envolventes para minha comunidade?

O Gerador de Vídeos AI do HeyGen simplifica o processo, permitindo que você crie facilmente vídeos de anúncios comunitários atraentes com templates personalizáveis, avatares AI e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros, tornando a narrativa sem esforço.

Quais opções de personalização criativa o HeyGen oferece para criar vídeos de anúncios únicos?

O HeyGen oferece extensos controles criativos, incluindo templates personalizáveis, uma biblioteca de mídia diversificada com imagens de arquivo, e opções para adicionar gráficos, texto animado e o logotipo da sua marca para garantir que seus vídeos de anúncios sejam impressionantes e alinhados à marca.

Os recursos de AI do HeyGen podem melhorar a qualidade e a eficiência da produção dos meus anúncios de serviço público?

Sim, o HeyGen utiliza Avatares AI avançados e a funcionalidade de Texto para Vídeo a partir de Roteiro para gerar narrações profissionais e legendas automáticas, aumentando significativamente a qualidade e a eficiência da criação de seus vídeos de serviço público.

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncios versáteis otimizados para diferentes plataformas?

O HeyGen permite que você gere vídeos estilosos usando vários templates de vídeo, com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que seu conteúdo fique ótimo em todas as plataformas de mídia social e promocionais, maximizando seu alcance.

