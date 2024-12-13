Criador de Vídeos Comerciais: Crie Anúncios Impressionantes Instantaneamente

Produza facilmente anúncios em vídeo impactantes e vídeos de marketing para expandir seu negócio usando templates personalizáveis e poderosa geração de narração.

Crie um anúncio de vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, destacando o lançamento de um novo produto com cortes rápidos, música animada e texto claro na tela para plataformas de mídia social. Utilize os "Templates & cenas" do HeyGen para montar rapidamente um vídeo comercial atraente que incentive o engajamento imediato e ajude a expandir seus negócios.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo comercial sofisticado de 45 segundos projetado para gerentes de marketing em empresas de médio porte, articulando a proposta de valor única da marca com um estilo visual elegante, paleta de cores quentes, música de fundo inspiradora e um avatar AI profissional transmitindo mensagens-chave. Aproveite os "Avatares AI" do HeyGen para criar um vídeo de marketing polido que reforça a personalização da marca e melhora a imagem corporativa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing envolvente de 60 segundos para empresas de e-commerce para apresentar um novo serviço complexo, com elementos animados, uma narração amigável e legendas cruciais para destacar um forte chamado à ação. Utilize a "Geração de narração" e "Legendas/captions" do HeyGen para simplificar a informação, tornando esta ferramenta de criação de anúncios em vídeo acessível e eficaz para a compreensão do público.
Prompt de Exemplo 3
Produza um clipe promocional dinâmico de 15 segundos para freelancers e criadores de conteúdo, projetado para compartilhamento rápido em várias plataformas, empregando um estilo visual moderno, música de fundo energética e gráficos modernos provenientes de uma biblioteca de mídia abrangente. Capitalize na "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" e "Redimensionamento de proporção e exportações" do HeyGen para criar facilmente anúncios em vídeo versáteis com conteúdo de estoque impactante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Comerciais

Crie vídeos comerciais e anúncios em vídeo atraentes sem esforço com nossa plataforma poderosa e intuitiva, projetada para ajudar seu negócio a crescer e se conectar com seu público.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece selecionando entre uma ampla gama de templates de vídeo ou inicie com uma tela em branco para dar vida à sua visão. Adicione cenas facilmente e estruture seu comercial.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu comercial com nosso editor intuitivo de arrastar e soltar. Integre seus ativos de marca, adicione conteúdo de estoque profissional e selecione músicas envolventes para tornar seu vídeo único.
3
Step 3
Aprimore com Recursos de AI
Eleve seu comercial com recursos de AI de ponta. Gere narrações AI com som natural e adicione legendas automaticamente para aumentar a acessibilidade e o engajamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Visualize seu vídeo comercial para garantir que atenda aos seus padrões. Em seguida, exporte facilmente seu vídeo final em vários formatos, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas de mídia social e gerar resultados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente com Vídeos AI

Crie vídeos de depoimentos envolventes para construir confiança e comercializar efetivamente seus produtos ou serviços para novos clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos comerciais?

O HeyGen revoluciona a criação de vídeos comerciais oferecendo um editor intuitivo de arrastar e soltar e uma ampla gama de templates de vídeo personalizáveis. Os usuários podem facilmente gerar vídeos comerciais atraentes com avatares AI e funcionalidade de texto para vídeo, simplificando todo o processo de produção.

O HeyGen suporta branding personalizado para vídeos de marketing?

Sim, o HeyGen oferece controles de branding robustos para garantir que seus vídeos de marketing estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores da marca e escolher entre templates personalizáveis para manter a consistência da marca em todo o seu conteúdo.

Quais recursos de AI o HeyGen oferece para impulsionar anúncios em vídeo?

O HeyGen utiliza recursos avançados de AI para melhorar significativamente seus anúncios em vídeo. Com avatares AI, geração de narração AI realista e legendas automáticas, você pode criar anúncios em vídeo envolventes e acessíveis que capturam a atenção e geram resultados.

O HeyGen pode ajudar meus vídeos comerciais a alcançar plataformas de mídia social de forma eficaz?

Absolutamente, o HeyGen é projetado para ajudar seus vídeos comerciais a terem um bom desempenho em várias plataformas de mídia social. Inclui redimensionamento de proporção e exportações para diferentes plataformas, juntamente com uma biblioteca de mídia abrangente de conteúdo de estoque para enriquecer suas criações e incluir fortes chamadas à ação.

