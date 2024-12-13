Imagine um vídeo comercial de 30 segundos projetado para pequenos empresários que precisam aumentar sua presença online e melhorar as taxas de conversão. Este vídeo animado e amigável apresentaria um avatar de IA relacionável mostrando como eles podem criar anúncios de vídeo profissionais de forma fácil usando o criador de anúncios de vídeo fácil da HeyGen. O estilo visual deve ser limpo e envolvente, utilizando cores vibrantes e animações simples, complementado por uma narração calorosa e humana gerada diretamente de um roteiro, destacando a capacidade de geração de narração da HeyGen.

Gerar Vídeo