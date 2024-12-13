Criador de Vídeos de Tendências Comerciais: Impulsione Suas Campanhas

Crie vídeos comerciais envolventes até 10x mais rápido com nosso criador de vídeos AI, aproveitando diversos avatares AI.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos voltado para pequenas empresas, mostrando como elas podem facilmente criar vídeos de marketing profissionais com o criador de vídeos AI do HeyGen; o estilo visual deve ser limpo e amigável, com uma narração clara e tranquilizadora fornecida por um avatar AI envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de produto conciso de 15 segundos para equipes criativas, ilustrando como otimizar vídeos de produtos para várias plataformas de mídia social usando o HeyGen, com foco em conteúdo visualmente rico, ângulos de câmera dinâmicos e enquadramento perfeito alcançado através do recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo comercial de 60 segundos projetado para proprietários de empresas, destacando como criar vídeos comerciais impactantes que reforcem seus elementos de marca, incorporando visuais elegantes e profissionais e uma geração de narração poderosa e personalizada que capture o tom único da marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Tendências Comerciais

Produza rapidamente vídeos comerciais de alto impacto e anúncios de vídeo aproveitando as últimas tendências com nosso criador de vídeos AI intuitivo.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto de forma eficiente escolhendo entre uma variedade de "modelos e cenas" especificamente projetados para "vídeos comerciais" envolventes.
2
Step 2
Aplique Sua Marca
Mantenha uma identidade de marca consistente em todos os seus "anúncios de vídeo" aplicando "controles de marca (logotipo, cores)" ao seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Elementos com AI
Eleve seus "vídeos comerciais" integrando "avatares AI" dinâmicos para transmitir sua mensagem com impacto e profissionalismo.
4
Step 4
Exporte e Otimize
Finalize seus "vídeos de marketing" utilizando "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para reprodução perfeita em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de produto persuasivos e conteúdo envolvente para construir confiança e impulsionar vendas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos comerciais envolventes?

O criador de vídeos AI do HeyGen simplifica a criação de vídeos comerciais envolventes, permitindo que profissionais de marketing produzam anúncios de vídeo de alta qualidade de forma eficiente. Nossa plataforma utiliza poderosos recursos de AI para simplificar todo o processo de criação de vídeos.

Posso personalizar anúncios de vídeo com os elementos da minha marca usando o HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite que você personalize totalmente seus anúncios de vídeo com seus elementos de marca exclusivos, incluindo logotipos e paletas de cores específicas. Utilize nossos diversos modelos de vídeo totalmente personalizáveis para manter uma forte consistência de marca em todos os seus vídeos de marketing.

Quais recursos de AI o HeyGen oferece para acelerar a produção de anúncios de vídeo?

O HeyGen oferece recursos avançados de AI, como geração de texto-para-vídeo e avatares AI realistas, para acelerar significativamente a produção de anúncios de vídeo. Isso capacita equipes criativas a gerar rapidamente várias variantes de vídeo, otimizando suas campanhas publicitárias.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos de marketing diversificados para várias plataformas de mídia social?

O HeyGen serve como um criador de vídeos de tendências comerciais versátil, oferecendo um editor de arrastar e soltar fácil de usar e uma rica biblioteca de conteúdo de estoque. Isso capacita os usuários a criar vídeos de marketing profissionais e anúncios de vídeo otimizados para plataformas de mídia social e outras campanhas publicitárias digitais.

