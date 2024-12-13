Crie um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como agentes imobiliários comerciais podem rapidamente produzir vídeos de listagem de alta qualidade para suas novas propriedades. Este vídeo deve ser direcionado a profissionais imobiliários ocupados, apresentando um estilo visual elegante e profissional com uma narração clara e autoritária. Destaque as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" do HeyGen para mostrar como a produção profissional pode ser sem esforço.

Gerar Vídeo