Seu criador de vídeos de conhecimento comercial: Eficiência Potencializada por IA

Transforme informações complexas em conteúdo claro e envolvente usando criação de vídeo por IA, completo com Templates e cenas flexíveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 90 segundos para treinadores corporativos, projetado para integrar novos funcionários a um módulo de software complexo. Este vídeo deve apresentar um avatar de IA profissional e amigável guiando os espectadores pelas funcionalidades principais com gravações de tela claras, utilizando os avatares de IA e geração de narração do HeyGen para uma entrega instrucional consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo comercial de conhecimento impactante de 45 segundos voltado para equipes de marketing que precisam gerar teasers rápidos e consistentes para campanhas nas redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico e visualmente envolvente, com gráficos vibrantes e música de fundo energética, aproveitando os templates e cenas do HeyGen para desenvolvimento rápido e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para distribuição em múltiplas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Formule um vídeo detalhado de 2 minutos documentando um novo procedimento técnico interno para um departamento de TI, servindo como documentação de vídeo gerada por IA abrangente. O estilo do vídeo deve ser informativo e preciso, combinando compartilhamentos de tela claros com sobreposições gráficas detalhadas, complementado por legendas para garantir acessibilidade e clareza para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conhecimento Comercial

Transforme seu conhecimento comercial em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço. Nossa plataforma potencializada por IA torna a criação de vídeos profissionais simples e eficiente.

Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando entre os Templates e cenas profissionais do HeyGen ou cole seu roteiro para iniciar a criação eficiente de vídeo por IA.
Step 2
Adicione Avatares de IA e Mídia
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo, tornando sua experiência de criador de vídeos explicativos dinâmica.
Step 3
Gere Narração e Legendas
Utilize a geração de narração do HeyGen para produzir áudio com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo uma saída de alta qualidade do criador de vídeos de conhecimento comercial.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo, depois utilize o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para adaptar seu conteúdo para diferentes plataformas. Baixe e compartilhe sua criação profissional de criador de vídeos por IA.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Sucesso do Cliente

Gere depoimentos em vídeo e estudos de caso envolventes para demonstrar valor de forma eficaz e construir confiança com o cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos por IA?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos por IA permitindo que os usuários convertam texto em vídeo de forma fácil usando diversos avatares de IA e geração de narração realista. Esta plataforma potencializada por IA transforma roteiros em vídeos animados envolventes de maneira eficiente.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criar conteúdo de vídeo personalizado?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, incluindo edição de arrastar e soltar com controles extensivos de branding para logotipos e cores. Os usuários podem aproveitar uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque e inúmeros templates de vídeo para criar conteúdo de vídeo único e profissional.

O HeyGen pode gerar documentação de vídeo profissional ou SOPs com IA?

Absolutamente, o HeyGen serve como um excelente criador de vídeos explicativos e criador de vídeos de conhecimento comercial para gerar documentação de vídeo e SOPs com IA. Sua Plataforma Unificada de Vídeo por IA torna simples produzir vídeos instrucionais claros, consistentes e envolventes.

O HeyGen garante saída profissional para vídeos animados em várias plataformas?

Sim, o HeyGen garante saída de alta qualidade para seus vídeos animados com recursos como legendas automáticas e redimensionamento e exportação versáteis de proporção de aspecto. Essa capacidade torna o HeyGen uma plataforma abrangente de criação de vídeos para diversas necessidades de distribuição.

