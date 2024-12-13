O HeyGen integra recursos robustos como geração automática de narração e legendas, melhorando significativamente a acessibilidade e compreensão para todos os alunos. Nosso avançado motor de Criação de Texto-para-Vídeo garante que as mensagens educacionais sejam entregues de forma clara e envolvente em cada tutorial em vídeo de IA, tornando tópicos complexos mais fáceis de entender.