Gerador de Vídeos de Treinamento Universitário: Criação de Cursos Sem Esforço

Produza vídeos de treinamento universitário envolventes e interativos com avatares de IA e reduza significativamente os custos de produção.

360/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Quebre barreiras linguísticas e entregue vídeos de treinamento impactantes de 90 segundos para treinadores corporativos globais e departamentos de RH; este vídeo dinâmico e inclusivo deve destacar avatares de IA diversos com legendas precisas em vários idiomas, demonstrando o poder do HeyGen para localizar treinamentos usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Precisa criar explicações de produtos profissionais de 45 segundos ou conteúdos de integração rapidamente? Direcione pequenas empresas e criadores de cursos individuais com um estilo visual dinâmico e envolvente que mostre a vasta gama de Modelos e cenas pré-construídos disponíveis, transformando facilmente texto em vídeo com o gerador de vídeo de IA do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Para instruções técnicas complexas, desenvolva um módulo de vídeo explicativo detalhado de 2 minutos voltado para educadores técnicos e departamentos de TI; o estilo visual instrutivo deve integrar gravações de tela da biblioteca de mídia/suporte de estoque com geração precisa de narração por IA e legendas de apoio, enfatizando a facilidade de atualizar conteúdo na plataforma intuitiva de vídeo de IA do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Treinamento Universitário

Produza eficientemente vídeos de treinamento envolventes para sua universidade com nossa plataforma alimentada por IA, transformando roteiros em conteúdo profissional sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira ou cole seu conteúdo de treinamento, e nosso gerador de texto-para-vídeo começará a converter suas palavras em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para narrar seu conteúdo, dando vida ao seu material de treinamento com uma voz autêntica.
3
Step 3
Aprimore com Modelos e Branding
Utilize modelos pré-construídos e personalize seu vídeo com a marca da sua universidade, incluindo logotipos e cores, para um visual polido e profissional.
4
Step 4
Exporte e Publique
Finalize seu vídeo selecionando a proporção desejada e exportando-o para fácil compartilhamento ou integração em seu sistema de gestão de aprendizagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar Conteúdo Educacional Complexo

.

Utilize IA para desmembrar assuntos complexos em módulos de vídeo claros e envolventes, melhorando a compreensão e a eficácia educacional para estudantes universitários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento gerados por IA?

O gerador de vídeo de IA intuitivo do HeyGen permite que os usuários transformem texto em vídeos profissionais de IA com facilidade, aproveitando avatares de IA avançados e narrações sincronizadas por IA. Este processo simplificado reduz significativamente a complexidade da produção tradicional de vídeos de treinamento.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de vídeos de treinamento?

O HeyGen fornece ferramentas abrangentes de edição de vídeo, incluindo uma interface de arrastar e soltar, para personalizar o conteúdo com precisão. Você também pode localizar vídeos de treinamento utilizando o suporte do HeyGen para mais de 140 idiomas, garantindo acessibilidade global.

Posso integrar os vídeos gerados por IA do HeyGen em sistemas de gestão de aprendizagem existentes?

Sim, o HeyGen suporta a exportação de seus vídeos gerados por IA como arquivos MP4, tornando-os facilmente compatíveis com vários Sistemas de Gestão de Aprendizagem (LMS). Para rastreamento avançado e conformidade, o HeyGen também oferece capacidades de exportação SCORM.

Como o HeyGen pode utilizar meus materiais de apresentação existentes para a criação de vídeos?

O HeyGen facilita a conversão de seu conteúdo existente em vídeos dinâmicos, permitindo que você faça upload de arquivos PPT ou PDF diretamente na plataforma. A IA do HeyGen então ajuda a transformá-los em módulos de vídeo envolventes com avatares de IA e narrações profissionais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo