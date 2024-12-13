Crie um vídeo de recrutamento universitário envolvente de 45 segundos, projetado para estudantes potenciais, destacando a vida vibrante no campus e o corpo estudantil diverso. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, repleto de montagens energéticas de atividades, enquanto o áudio apresenta música moderna e inspiradora, complementada por um tom encorajador. Aproveite os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa profissional e envolvente usando o gerador de vídeos de recrutamento universitário.

