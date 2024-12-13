Gerador de Vídeos de Recrutamento Universitário: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Alcance mais estudantes potenciais com vídeos de recrutamento dinâmicos, adicionando facilmente geração de narração profissional a cada mensagem.

Crie um vídeo de recrutamento universitário envolvente de 45 segundos, projetado para estudantes potenciais, destacando a vida vibrante no campus e o corpo estudantil diverso. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, repleto de montagens energéticas de atividades, enquanto o áudio apresenta música moderna e inspiradora, complementada por um tom encorajador. Aproveite os extensos Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa profissional e envolvente usando o gerador de vídeos de recrutamento universitário.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo informativo de recrutamento de 60 segundos voltado para estudantes potenciais e seus pais, destacando a excelência acadêmica e as oportunidades de carreira. A abordagem visual deve ser profissional e inspiradora, apresentando entrevistas com ex-alunos bem-sucedidos e cenas envolventes de instalações de ponta, apoiadas por uma narração clara e autoritária. Utilize a poderosa capacidade de geração de narração do HeyGen para entregar uma narração polida que aprimora seus esforços de criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo elegante de 30 segundos para redes sociais, direcionado a estudantes potenciais interessados em programas únicos, oferecendo um rápido tour virtual de instalações especializadas. O estilo visual deve ser limpo e informativo, apresentando cenas nítidas de laboratórios, estúdios e centros atléticos, acompanhadas por música de fundo sutil e edificante. Melhore seus vídeos de recrutamento universitário integrando imagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para ilustrar áreas-chave de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de recrutamento inovador de 50 segundos usando avatares de IA do HeyGen, projetado para guiar pessoalmente estudantes potenciais familiarizados com tecnologia através das oportunidades no campus e processos de inscrição. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e amigável, com um avatar de IA entregando informações-chave em um tom envolvente e conversacional. Comece seu processo criativo a partir de um roteiro detalhado, depois converta-o eficientemente em um vídeo completo com o gerador de vídeos de recrutamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Recrutamento Universitário

Crie facilmente vídeos de recrutamento universitário envolventes que atraem estudantes potenciais e destacam as ofertas únicas da sua instituição.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais especificamente projetados para mostrar sua universidade de forma eficaz, garantindo um ponto de partida forte para seu vídeo de recrutamento.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Integre a mídia única da sua instituição, logotipos e cores da marca a partir da biblioteca de mídia para personalizar sua mensagem de recrutamento e manter a consistência da marca.
3
Step 3
Aprimore com Recursos de IA
Utilize ferramentas alimentadas por IA, como geração de narração profissional, para narrar sua história, garantindo comunicação clara e envolvente sem a necessidade de gravação de vozes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para compartilhamento perfeito em plataformas de redes sociais para alcançar um amplo público de estudantes potenciais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Estudantes

.

Crie depoimentos em vídeo poderosos que mostram as experiências positivas dos estudantes atuais para construir confiança e inspirar futuros candidatos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento universitário?

A plataforma alimentada por IA do HeyGen permite que você gere rapidamente vídeos de recrutamento universitário envolventes a partir de um roteiro simples, aproveitando recursos avançados de IA e avatares realistas para atrair estudantes potenciais.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para personalizar vídeos de recrutamento universitário?

O HeyGen oferece uma ampla gama de ferramentas criativas, incluindo modelos de vídeo personalizáveis, uma biblioteca de mídia abrangente e opções para geração de narração e música livre de royalties, permitindo a criação de conteúdo único para seus vídeos de recrutamento universitário.

O HeyGen pode ajudar a otimizar vídeos de recrutamento para plataformas de redes sociais?

Sim, o HeyGen permite que você otimize seus vídeos de recrutamento para várias plataformas de redes sociais, adicionando facilmente legendas e subtítulos para maior acessibilidade, garantindo que sua mensagem alcance estudantes potenciais de forma eficaz onde quer que eles se envolvam online.

Com que rapidez posso produzir um vídeo de recrutamento profissional com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode transformar seu roteiro em um vídeo de recrutamento polido de forma eficiente, utilizando suas ferramentas intuitivas de edição de vídeo e capacidades de IA para produzir conteúdo de alta qualidade que mantém a marca profissional da sua instituição.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo