Um vídeo promocional de 45 segundos, energético e visualmente envolvente, direcionado a futuros estudantes e seus pais, destacando a vibrante vida no campus e a excelência acadêmica. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando cortes dinâmicos de atividades estudantis, instalações de ponta e interações diversas entre os alunos, acompanhado por uma trilha sonora inspiradora e uma narração clara e profissional. Este conceito de "criador de vídeos promocionais para faculdades" usará efetivamente a geração de narração do HeyGen para narrar as ofertas únicas da faculdade, facilitando a criação de vídeos para recrutadores.

Gerar Vídeo