Seu Criador Definitivo de Vídeos Promocionais para Faculdades

Atraia os melhores estudantes com tours impressionantes pelo campus e texto dinâmico para vídeo a partir de roteiro.

Um vídeo promocional de 45 segundos, energético e visualmente envolvente, direcionado a futuros estudantes e seus pais, destacando a vibrante vida no campus e a excelência acadêmica. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, apresentando cortes dinâmicos de atividades estudantis, instalações de ponta e interações diversas entre os alunos, acompanhado por uma trilha sonora inspiradora e uma narração clara e profissional. Este conceito de "criador de vídeos promocionais para faculdades" usará efetivamente a geração de narração do HeyGen para narrar as ofertas únicas da faculdade, facilitando a criação de vídeos para recrutadores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional impactante de 30 segundos voltado para estudantes do ensino médio interessados em um programa específico de STEM. O estilo visual deve ser elegante e informativo, utilizando gráficos em movimento para destacar características principais do programa, projetos estudantis e resultados de carreira, com um tom profissional e entusiástico. Aproveite o recurso de Legendas/captions do HeyGen para enfatizar estatísticas importantes e detalhes do programa, juntamente com modelos relevantes para garantir um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo emocionante de 60 segundos compartilhando histórias de sucesso de estudantes, projetado para ressoar com futuros alunos em busca de depoimentos autênticos. O estilo visual deve ser caloroso e pessoal, apresentando entrevistas sinceras com estudantes e ex-alunos, intercaladas com clipes de suas conquistas. O áudio deve capturar emoção genuína, com diálogos claros. Utilize os avatares de IA do HeyGen para apresentar introduções ou conclusões envolventes, demonstrando como é simples criar vídeos promocionais que geram confiança.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo sofisticado de 50 segundos mostrando os laboratórios de pesquisa de ponta e inovações tecnológicas da faculdade, direcionado a potenciais parceiros de pesquisa e candidatos a pós-graduação. O estilo visual deve ser de alta tecnologia e profissional, com tomadas cinematográficas de equipamentos, pesquisadores em ação e sobreposições gráficas limpas. Uma trilha sonora sutil e intelectual complementará os visuais. Este projeto de "criação de vídeo promocional" se beneficiará do suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para acessar imagens acadêmicas de alta qualidade, garantindo uma apresentação polida e credível.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais para Faculdades

Crie vídeos promocionais atraentes para sua faculdade com facilidade. Atraia novos estudantes e aumente o engajamento usando ferramentas com IA e modelos profissionais.

1
Step 1
Escolha um Ponto de Partida
Escolha entre modelos profissionalmente projetados para iniciar seu projeto, construindo rapidamente a base do seu "vídeo promocional".
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Adicione seus próprios clipes ou selecione de nossa extensa "biblioteca de mídia" para preencher suas cenas. Isso ajuda você a enriquecer facilmente seu vídeo com visuais diversos.
3
Step 3
Aprimore com IA e Áudio
Gere narrações com som natural para um áudio envolvente. Isso adiciona um toque profissional à sua mensagem e melhora a clareza usando "narrativas" de qualidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Exporte seu vídeo finalizado em vários formatos de proporção usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção. Isso garante que seu conteúdo esteja otimizado para diferentes plataformas e pronto para "compartilhar online".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaques Dinâmicos de Estudantes e Ex-Alunos

Crie vídeos envolventes apresentando conquistas de estudantes e depoimentos de ex-alunos para inspirar futuros candidatos e construir comunidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos promocionais?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seus prompts de texto e roteiros em vídeos promocionais de nível profissional sem esforço. Este Criador de Vídeos Promocionais com IA simplifica todo o processo de produção, tornando a criação de vídeos fácil para qualquer pessoa.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para personalizar vídeos promocionais?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos profissionalmente projetados, avatares de IA e opções de texto animado para ajudar você a personalizar seu vídeo promocional. Você pode facilmente integrar seu próprio material de arquivo ou escolher de nossa extensa biblioteca de mídia para alcançar um vídeo único e criativo.

O HeyGen pode criar vídeos promocionais envolventes para faculdades?

Com certeza! O HeyGen é um criador de vídeos promocionais ideal para faculdades, permitindo que você produza tours virtuais envolventes pelo campus e vídeos educacionais rapidamente. Utilize nossas ferramentas versáteis para criar vídeos promocionais que mostrem efetivamente sua instituição.

O HeyGen suporta narrações e legendas para conteúdo promocional?

Sim, o HeyGen oferece total suporte para geração de narrações de alta qualidade e legendas automáticas para todos os seus vídeos promocionais. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen criará narrações claras e legendas precisas para melhorar a acessibilidade e o engajamento.

